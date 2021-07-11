Авиакомпания намерена взыскать убытки: что известно об инциденте с пассажирским самолётом в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево пассажир рейса Москва — Анталья авиакомпании «Россия» открыл дверь аварийного выхода самолёта, после чего произошёл автоматический выброс надувного трапа. В результате инцидента вылет был задержан на несколько часов. По словам очевидцев, на борту не работал кондиционер и ждавшие отправления пассажиры жаловались на духоту. В авиакомпании заявили, что намерены в судебном порядке взыскать убытки с виновника ЧП. Следственный комитет начал проверку.

В ночь на воскресенье, 11 июля, в московском аэропорту Шереметьево произошёл необычный инцидент. Пассажир рейса авиакомпании «Россия», готовившегося к вылету из столицы в турецкую Анталью, открыл дверь аварийного выхода самолёта. Из-за этого отправление было задержано на несколько часов, а виновнику ЧП грозит судебное разбирательство.

В соответствии с онлайн-табло международного аэропорта, регистрация на рейс FV 5625 закончилась в 01:40 и вылет был запланирован на 02:20. Однако, как сообщили СМИ очевидцы произошедшего, отправление откладывалось, а из-за технических неполадок в салоне не работал кондиционер и было душно. Тогда один из пассажиров открыл дверь аварийного выхода, из-за чего произошёл автоматический выпуск надувного трапа.

Как заявил позднее в интервью РИА Новости представитель авиаперевозчика, к тому моменту задержка рейса составляла не более 20 минут. После случившегося пассажиров высадили из самолёта и заменили борт. По информации онлайн-табло, в 06:28 Boeing 747-400 вылетел в Анталью, где приземлился спустя три часа.

В авиакомпании сообщили, что создали комиссию по расследованию происшествия. Представитель перевозчика добавил, что фирма намерена в судебном порядке взыскать убытки с пассажира: «Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери».

Следственный комитет начал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Воздушное судно отстранено от полёта, 516 пассажиров и 16 членов экипажа направлены в пункт назначения резервным бортом. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сообщили в пресс-службе СКР.

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По неподтверждённым данным РЕН ТВ, дверь открыл 42-летний Владимир Кузнецов — преподаватель Московской государственной консерватории имени Чайковского. По словам очевидцев, он открыл аварийную дверь, объяснив это тем, что «ему жарко».

Как рассказал телеканалу «360» один из пассажиров рейса, «никак не могли «прикурить» самолёт. Что-то с электрооборудованием... Соответственно, не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дёрнул аварийный выход, он открылся... и открылся трап».

Ещё одна пассажирка рейса в разговоре с РЕН ТВ отметила, что во время ожидания взлёта на духоту стали жаловаться многие пассажиры, в том числе женщина с ребёнком.

«Мы сели в самолёт, и изначально было очень жарко. Все начали жаловаться... женщина стала орать, что у неё ребенок задыхается. Подбежал мужчина, стал её поддерживать... А двери уже были закрыты, то есть они были в положении аrmed, когда самолёт отключен от трапов. У нас уже началась демонстрация аварийно-спасательного оборудования — и выключился свет в этот момент», — пояснила она.

При этом члены экипажа, по словам пассажирки, предупреждали людей о возможных неудобствах, сообщив, что они должны кончиться, как только самолёт запустил двигатели: «Плохо работал внешний источник питания. Нам так и объяснил персонал авиакомпании, что когда самолёт от внешнего источника питания, то кондиционер работает хуже, бывают перебои... Люди недотерпели, к сожалению, устроили панику».

По словам собеседницы телеканала, она видела, как виновник инцидента стоял в очереди на посадку на самолёт, который подали на замену. Она полагает, что мужчина улетел в Турцию вместе со всеми.

Также на russian.rt.com Во Владивостоке с рейса сняли двух дебоширов

В июне 2021-го пассажира авиарейса Владивосток — Москва сняли с самолёта из-за отказа надеть медицинскую маску. На него был составлен протокол об административном правонарушении.

В конце мая во Владивостоке полицейские сняли с самолёта двух пассажиров, распивавших на борту спиртное. Как сообщили в региональном управлении на транспорте МВД России, мужчины пронесли с собой алкоголь, а во время сопровождения задержанных в дежурную часть один из них напал на правоохранителя. По факту инцидента начали проверку, материалы которой должны быть направлены следователям для принятия решения о возбуждении уголовного дела.