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Авиакомпания МАУ приостановила выполнение рейсов в Тегеран

08 января 2020, 11:24  •  88 • Украина
Компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределённый срок в связи с крушением своего самолёта в Иране. Об этом заявили в пресс-службе компании.
 
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
 

«Авиакомпания выражает искренние соболезнования семьям жертв катастрофы… МАУ приняло решение о приостановке выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределённый срок», — говорится в сообщении в Facebook.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта. По последним данным, регистрацию на рейс прошли 168 пассажиров, никто не выжил.

По предварительной информации, самолёт разбился из-за аварии двигателя. 

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