Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США...
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
Главная / В мире

Авиакомпании США пригрозили Блинкену. Поводом стали полёты над Россией

29 октября 2021, 02:10  •  25 • В мире
Крупнейшие авиакомпании США пригрозили государственному секретарю Энтони Блинкену и выдвинули единственное требование. Поводом для активных действий стали полёты над Россией.
Агентству Reuters стало известно о письме, отправленном 14 октября главе Госдепа Энтони Блинкену. Его автором является группа Airlines for America – объединение, включающее в себя как грузовых, так и пассажирских авиаперевозчиков. Туда входят FedExCorp, Delta Airlines, United Parcel Service и другие компании.
Airlines for America потребовала от Блинкена "немедленных действий". Он должен добиться получения права на дополнительные полёты в небе над Россией.
"Многим авиакомпаниям США, учитывая потребности рынка, срочно требуются дополнительные права для пролёта в воздушном пространстве России", - приводит агентство фрагмент письма.
Авиакомпании США пригрозили Блинкену: при отсутствии таких прав перевозчикам придётся использовать иные маршруты, уступающие по эффективности. Это приведёт не только к временным и финансовым потерям, но дополнительным техническим остановкам, а также выбросам углекислого газа, которых можно было бы избежать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





25
Источник
Похожие новости
27 октября 2021, 04:40
Моется в раковине, отопление – час в сутки: СМИ показали "новую реальность" бельгийской пенсионерки
28 октября 2021, 13:20
Шутки кончились. Китай готов к войне, и США помешать не смогут
28 октября 2021, 20:55
Выходка украинской армии вызвала беспокойство у Франции
27 октября 2021, 21:30
Ценностный конфликт: суд ЕС обязал Польшу платить штраф €1 млн в день до внесения правок во внутреннее законодательство
28 октября 2021, 01:40
«Дума»: Вечный конфликт Востока и Запада Европы
28 октября 2021, 22:40
Пострадавшие в боях в Донбассе военные обвинили Зеленского "в понтах"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 октября 2021, 22:40
Проценко сообщил о новой опасности у переболевших COVID
29 октября 2021, 00:25
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
28 октября 2021, 22:40
"Начинается новая "игра": Военный эксперт о плане США по уничтожению ф...
28 октября 2021, 22:40
"Георгий, вы что хотите от меня услышать?": Захарова развела руками на вопр...
28 октября 2021, 22:40
Сечин согласился с мыслью Путина о кризисе современного капитализма
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2021, 00:20
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
27 октября 2021, 01:10
"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию
23 октября 2021, 17:15
Каспаров опешил во время эфира на "Эхе Москвы": "Это считается хорошей новостью?"
24 октября 2021, 16:35
Грядет апокалипсис! Нардеп Волошин оценил слова Путина о размещении американских ракет на украинской земле
22 октября 2021, 03:20
Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
23 октября 2021, 13:10
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому рояль"
22 октября 2021, 12:40
Министра обороны Германии, пугавшей Россию, поймали на глупости
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.