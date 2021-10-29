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Авиакомпании США пригрозили Блинкену. Поводом стали полёты над Россией
29 октября 2021, 02:10 • 25 • В мире
Крупнейшие авиакомпании США пригрозили государственному секретарю Энтони Блинкену и выдвинули единственное требование. Поводом для активных действий стали полёты над Россией.
Агентству Reuters стало известно о письме, отправленном 14 октября главе Госдепа Энтони Блинкену. Его автором является группа Airlines for America – объединение, включающее в себя как грузовых, так и пассажирских авиаперевозчиков. Туда входят FedExCorp, Delta Airlines, United Parcel Service и другие компании.
Airlines for America потребовала от Блинкена "немедленных действий". Он должен добиться получения права на дополнительные полёты в небе над Россией.
"Многим авиакомпаниям США, учитывая потребности рынка, срочно требуются дополнительные права для пролёта в воздушном пространстве России", - приводит агентство фрагмент письма.
Авиакомпании США пригрозили Блинкену: при отсутствии таких прав перевозчикам придётся использовать иные маршруты, уступающие по эффективности. Это приведёт не только к временным и финансовым потерям, но дополнительным техническим остановкам, а также выбросам углекислого газа, которых можно было бы избежать.
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