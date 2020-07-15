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Авиакомпании бросились в "битву" за небо. Эксперт предупредил Россию: "Если упустить время..."
15 июля 2020, 12:00 • 19 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов отметил, что авиакомпании бросаются в погоню за выгодными международными туристическими маршрутами. Он предупредил Россию, что "если упустить время" и не открыть небо, то это грозит в будущем большими издержками.
"Начинается интересное время, авиакомпании бросаются в погоню за выгодными международными туристическими маршрутами", - отметил политтехнолог Марат Баширов в своём авторском Telegram-канале "Политджойстик".
В качестве примера он привёл Garuda Indonesia, которая переносит место своих международных вылетов и прилётов из Европы и Америки на Бали, напомнив, что сейчас они летят в Джакарту (столица Индонезии, остров Ява).
В самой авиакомпании выбор стран США и Европы объясняют полученными результатами исследований, проведенных исследовательской группой Министерства туризма и экономики (Kemenparekraf). Выяснилось, что большинство американских и европейских туристов всё так же привыкли тратить хорошие деньги. И даже пандемия COVID-19 не останавливает. А перенос базы Garuda Indonesia с Явы на Бали, как ожидается, должен принести в бюджет страны дополнительный доход.
Политический эксперт, делая выводы, согласился с тем, что России надо открывать небо. Он предупредил, что "иначе можно потерять те направления, которые с таким трудом отбирали у других авиакомпаний".
"Если упустить время, то с учётом дотаций иностранным авиакомпаниям, которые они получают от своих правительств, потом догонять придётся очень долго и с большими издержками", - высказал свою точку зрения Баширов.
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