Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризис...
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаров...
"Откровенный тупик": Запад провалил попытку обвинить РФ в крушении "Боинга" МН17
Громкие слова Зеленского о войне "покоробили" Путина
Главная / Политика

Авиакомпании бросились в "битву" за небо. Эксперт предупредил Россию: "Если упустить время..."

15 июля 2020, 12:00  •  19 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов отметил, что авиакомпании бросаются в погоню за выгодными международными туристическими маршрутами. Он предупредил Россию, что "если упустить время" и не открыть небо, то это грозит в будущем большими издержками.
"Начинается интересное время, авиакомпании бросаются в погоню за выгодными международными туристическими маршрутами", - отметил политтехнолог Марат Баширов в своём авторском Telegram-канале "Политджойстик".
В качестве примера он привёл Garuda Indonesia, которая переносит место своих международных вылетов и прилётов из Европы и Америки на Бали, напомнив, что сейчас они летят в Джакарту (столица Индонезии, остров Ява).
В самой авиакомпании выбор стран США и Европы объясняют полученными результатами исследований, проведенных исследовательской группой Министерства туризма и экономики (Kemenparekraf). Выяснилось, что большинство американских и европейских туристов всё так же привыкли тратить хорошие деньги. И даже пандемия COVID-19 не останавливает. А перенос базы Garuda Indonesia с Явы на Бали, как ожидается, должен принести в бюджет страны дополнительный доход.
Политический эксперт, делая выводы, согласился с тем, что России надо открывать небо. Он предупредил, что "иначе можно потерять те направления, которые с таким трудом отбирали у других авиакомпаний".
"Если упустить время, то с учётом дотаций иностранным авиакомпаниям, которые они получают от своих правительств, потом догонять придётся очень долго и с большими издержками", - высказал свою точку зрения Баширов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
15 июля 2020, 03:00
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айдара" заврался в телеэфире
15 июля 2020, 05:00
Карта распада России: Сценарий раскола написали за рубежом
15 июля 2020, 05:00
Киев "огребает" после каждого заявления: Глава МИД Украины пожаловался на Саакашвили
15 июля 2020, 01:00
А если бы кто-то вмешался в дела Техаса? ФРГ потребовала от США снять газовые санкции
15 июля 2020, 08:00
"Турция выступит, не колеблясь": Эрдоган пригрозил Армении военным вмешательством
15 июля 2020, 10:00
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июля 2020, 22:25
Владимир Жириновский — Дмитрию Гордону: 90% жителей Украины ждут часа, чтобы утром вывесить на балконе флаг России
14 июля 2020, 10:11
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
11 июля 2020, 13:25
"Свободу Фургалу": Хабаровск вышел на улицы - показать Москве свою обиду за все
11 июля 2020, 23:00
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премьера
11 июля 2020, 21:00
Как Россия до сих пор цела? На Украине проверили в деле "ракетные комплексы унижения"
12 июля 2020, 20:00
"Будет уничтожена": соратник Зеленского назвал Россию "жалкой страной"
11 июля 2020, 17:00
Десять человек погибли, пытаясь спасти ребёнка на "пляже смерти"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.