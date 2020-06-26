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Авиакатастрофа вскрыла опасную проблему: Почти каждый третий пилот купил лицензию за взятку
26 июня 2020, 14:00 • 126 • В мире
Авиакатастрофа в Карачи вскрыла опасную проблему - почти каждый третий пилот в Пакистане купил лицензию за взятку. Об этом заявил министр авиации страны. Сейчас выясняется, были ли подлинными лётные права пилотов рейса, потерпевшего крушение 22 мая.
Министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил в ходе своего выступления перед членами Национального собрания государства, что более 30% гражданских пилотов в стране имеют поддельные лицензии.
Это выяснилось по итогам проверки, организованной после крушения самолёта "Пакистанских международных авиалиний" в Карачи на юге страны, которое имело место 22 мая. В этой авиакатастрофе погибли 98 человек.
Сарвар Хан рассказал, что 262 из 860 имеющихся в Пакистане пилотов не сдавали необходимый экзамен и получили лётные права посредством взяток.
В настоящее время следователи устанавливают, были ли подлинными лицензии пилотов потерпевшего крушение рейса.
Ранее стало известно, что эти лётчики во время посадки самолёта беседовали о ситуации с коронавирусом и не были сконцентрированы на своей работе.
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