Авиакатастрофа вскрыла опасную проблему: Почти каждый третий пилот купил лицензию за взятку

Министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил в ходе своего выступления перед членами Национального собрания государства, что более 30% гражданских пилотов в стране имеют поддельные лицензии.

Это выяснилось по итогам проверки, организованной после крушения самолёта "Пакистанских международных авиалиний" в Карачи на юге страны, которое имело место 22 мая. В этой авиакатастрофе погибли 98 человек.

Сарвар Хан рассказал, что 262 из 860 имеющихся в Пакистане пилотов не сдавали необходимый экзамен и получили лётные права посредством взяток.

У пилотов нет лётного опыта, - подчеркнул министр.

В настоящее время следователи устанавливают, были ли подлинными лицензии пилотов потерпевшего крушение рейса.

Ранее стало известно, что эти лётчики во время посадки самолёта беседовали о ситуации с коронавирусом и не были сконцентрированы на своей работе.