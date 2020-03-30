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Авиакатастрофа на Филиппинах: самолёт с людьми на борту рухнул при взлёте из аэропорта Манилы

30 марта 2020, 17:35  •  116 • В мире
Филиппинские СМИ сообщили об авиакатастрофе. Самолёт индонезийской авиакомпании Lion Air рухнул при попытке взлёта из аэропорта Манилы. По предварительной информации, на борту было восемь человек.
Самолёт индонезийской авиакомпании Lion Air рухнул при попытке взлёта, это произошло в международном аэропорту Манилы.
Сообщение об аварии появилось на странице филиппинского издания Manila Bulletin в Twitter. Согласно предварительной информации, внутри находилось восемь человек.
Отмечается, что на месте крушения сейчас работают спасатели и медики. Также появились первые кадры последствий авиакатастрофы.

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