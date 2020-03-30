Авиакатастрофа на Филиппинах: самолёт с людьми на борту рухнул при взлёте из аэропорта Манилы

Самолёт индонезийской авиакомпании Lion Air рухнул при попытке взлёта, это произошло в международном аэропорту Манилы.

Сообщение об аварии появилось на странице филиппинского издания Manila Bulletin в Twitter. Согласно предварительной информации, внутри находилось восемь человек.

Отмечается, что на месте крушения сейчас работают спасатели и медики. Также появились первые кадры последствий авиакатастрофы.