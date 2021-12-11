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Авиакатастрофа 1966 года вызвала новые вопросы: Спустя полвека там нашли несметные богатства
11 декабря 2021, 04:00 • 103 • В мире
В 1966 году на Монблане разбился самолёт компании Air India, погибло 117 человек. Однако спустя более чем полвека у исследователей возникли новые вопросы: на месте крушения случайно нашли несметные сокровища.
Альпинист, совершавший подъём на Монблан, неожиданно для себя наткнулся на блестящие камушки зелёного и сиреневого цветов. Когда ювелиры исследовали находку, они буквально обомлели: перед ними лежала горсть изумрудов и сапфиров чистейшей воды. Общую стоимость "кучки" они оценили в 84 тысячи долларов.
Выяснилось, что в том месте в 1966 году разбился пассажирский авиалайнер компании Air India. Все 117 человек, находившиеся на борту, погибли. Драгоценности 55 лет лежали на горе - и вот наконец показались из-под растаявшего снега.
Эксперты долго пытались раскрыть тайну сокровищ, но так и не узнали, откуда они и кто из пассажиров вёз такую ценность. Законные наследники камней не нашлись, поэтому суд принял следующее решение: половину найденных сокровищ получит местный муниципалитет, а вторую половину отдадут нашедшему их альпинисту. Об этом рассказал телеканал CNN Travel.
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