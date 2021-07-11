Августовская облава и музей в честь антисоветского бандподполья

В польском городе Августов откроется Музей Августовской облавы – крупнейшей спецоперации НКВД, Смерш, Войска Польского и Службы безопасности Польской Народной Республики (ПНР) против антисоветского бандподполья 12-25 июля 1945 г. Министр культуры, национального наследия и спорта Пётр Глинский заявил, что данный музей заполнит белое пятно в польской исторической памяти.

Августовская облава – это миф польского агитпропа о «благородстве» антисоветских подпольщиков. В ходе облавы были задержаны 7 тыс. человек – боевиков Армии Крайовой, их осведомителей и помощников. Причиной облавы стали постоянные нападения на советских и польских военнослужащих и милиционеров, грабежи тыловых колонн, расправы над белорусским населением приграничных деревень.

Поле допросов около 6 тыс. задержанных были отпущены. 592 человека арестовали, 252 передали НКВД Литовской ССР, т.к. выяснилось, что они совершили преступления на территории Литвы (от действий польских бандитов страдало население сразу двух советских республик).

Варшава называет Августовскую облаву «второй Катынью» и «актом геноцида». Однако из 7 тыс. задержанных под суд пошли менее 1 тысячи человек. О каком «геноциде» можно говорить? Польское радио врёт, будто количество погибших «могло доходить» до 2 тыс. Со времени облавы прошло 76 лет, но никто никогда не находил 2 тыс. неучтённых трупов.

В 2016 г. Польский институт национальной памяти (ПИНП) обращался к Белоруссии за разрешением провести раскопки на территории республики в поисках потенциальных мест захоронения жертв Августовской облавы. Минск отказал, не желая импорта антисоветской идеологии в Белоруссию.

Варшава называет «актом геноцида» любую эффективную операцию НКВД и Красной армии против польского националистического подполья. При этом скрываются преступления подпольщиков – расстрелы инкассаторов и госслужащих, внесудебные казни евреев и коммунистов. Почти все ликвидированные в ходе облавы боевики входили в Гражданскую Армию Крайову (Armia Krajowa Obywatelska). Командиры этой армии в 1944 г. вели переговоры с гитлеровцами о совместной борьбе против Красной армии, затем провели карательные акции против белорусских деревень Ивановка, Потоки и Вилюки.

Августовская облава была справедливой карой убийцам, мечтавшим на костях литовцев и белорусов построить Речь Посполитую «от моря до моря».