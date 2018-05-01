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Август 1914-го опять впереди?

01 мая 2018, 07:24  •  282 • Аналитика
Опыт истории учит, что лестница эскалации военных конфликтов далеко не так контролируема, как это кое-кому кажется.



Израильское командование совсем не случайно скромничает, отказываясь признавать свою ответственность за удары по военным базам Ирана в Сирии. И дело тут совсем не в «традиционной политике отказа от комментирования подобных событий». Всё обстоит куда серьезней.


Ибо Израиль, как это не печально для него звучит, ведет очень рискованную игру. И степень этого риска такова, что практически не остается сомнений в том, что израильские лидеры уже определились с дальнейшей стратегией и сделали свои ставки. На первый взгляд может показаться, что эта стратегия безрассудна. И действительно, если допустить, что Израиль не заинтересован в масштабной конфронтации с Ираном, то его поведение выглядит алогичным.


Вряд ли стоит принимать на веру домыслы о неких «ограниченных действиях», необходимых Израилю, чтобы Иран держал себя на сирийской территории в определенных, безопасных для Израиля рамках. Ибо авиационные удары по иранским военным базам в Сирии вовсе не тот инструмент, который может гарантировать Израилю военную безопасность.

Столь же эфемерны и его надежды, если они вообще есть, на сдерживающее влияние Москвы в отношении её иранского союзника. Во-первых, потому, что союзнические отношения между РФ и РИ достаточно конъюнктурны и подвержены колебаниям. А во-вторых, Иран полагает себя равновеликой России державой и вряд ли станет прислушиваться к её советам, если сочтет ситуацию требующей адекватного ответа. И тут уже Москва ровно ничем Израилю не поможет.

Иначе говоря, ситуация такова, что ирано-израильская военная конфронтация может вспыхнуть в любой момент. А это уже само по себе исключает версию о спонтанности и ограниченных целях подобных ударов. К тому же, с учетом крайней амбициозности и непримиримости обеих сторон, данное столкновение может очень быстро разрастись до масштаба крупной региональной войны.

Более того, нынешние израильские «наскоки» на Иран вполне могут быть следствием реализации весьма популярной в Израиле доктрины превентивного уничтожения иранского военного потенциала еще до того, как он будет представлять для него экзистенциальную угрозу. Нельзя исключать, что эти удары вполне сознательно наносятся именно с целью вынудить Иран на ответные действия и таким способом приблизить сроки нанесения упреждающего массированного удара по этой стране, в военные действия против которой в этом случае наверняка будут втянуты США. Тем более что они и сами могут быть заинтересованы в подобном развитии событий. Особенно с учетом усиливающихся претензий Вашингтона к ядерной сделке с Тегераном и явно растущей готовности резко изменить свой курс на иранском направлении в сторону большей конфронтации. Вряд ли случайным совпадением является тот факт, что израильские удары по иранским объектам в Сирии значительно участились именно в последнее время, строго синхронно с усилением американской антииранской риторики. И с подготовкой к открытию американского посольства в Иерусалиме.

При этом такое крошечное государство, как Израиль, будет крайне болезненно реагировать на любые попытки нанести удары по своей территории и станет отвечать на них с максимально возможной силой. Вплоть до применения ракетно-ядерного оружия, находящегося у него на вооружении. Израильские ВВС все эти годы усиленно занимаются боевой подготовкой в Болгарии, расстояние до которой точно такое же, как до Ирана. И понятно, что израильские пилоты не будут рисковать своими жизнями, преодолевая заслон иранских С-300 только ради того, чтобы сбросить пару обычных бомбочек на какой-нибудь иранский город. Тем более что стратегические средства ракетного нападения ВС Ирана находятся в скальных укрытиях под землей и вообще неуязвимы для обычной бомбардировки.
Армянский «Миротворец». Нет у «революции» конца?


Что же касается меры политической решимости руководства Израиля на применение таких крайних средств, как ядерное оружие, то я бы не рекомендовал никому в этом сомневаться. В случае любой ситуации, которую это руководство сочтет угрожающей существованию страны, а это очень широкий спектр возможных угроз, решения может быть принято без малейших колебаний.

В это связи стоит напомнить об одном весьма показательном случае. Некоторое время назад, в 2009 г., между РФ и Израилем возник серьезный инцидент, связанный с мнимой отправкой ракет С-300 в Иран морским путем. Эта очень мутная история до сих пор покрыта завесой почти непроницаемой тайны. Однако кое-что скрыть все-таки не удалось. В частности то, что судно «Арктик Си», якобы перевозившее эти ракеты, было прямо в море атаковано некими таинственными силами. А премьер-министр Израиля Нетаньяху срочно прилетел к тогдашнему президенту РФ Медведеву и имел с ним весьма жесткий разговор, в ходе которого, по данным некоторых источников, из его уст якобы прозвучала весьма зловещая фраза «Если придется, мы заберем с собой весь мир!»

Было это сказано или нет в контексте тогдашних израильских угроз нанести по Ирану ядерный удар, доподлинно неизвестно. Но стоит напомнить о том, что и сегодня премьером Израиля трудится все тот же Нетаньяху, который уже давно известен как человек крайне радикальных и бескомпромиссных взглядов.

Таким образом, ирано-израильская война, которая вполне вероятна и даже закономерна в случае продолжения нападений израильской авиации на военные объекты Ирана в Сирии, может очень быстро перейти в ракетно-ядерную фазу.

И хотя у Ирана официально нет ядерного оружия, у него, несомненно, как у любой достаточно большой страны, найдутся другие средства для эффективного противодействия своему израильскому визави. Радиус действия иранских баллистических ракет растет буквально от пуска к пуску. А иранские войска уже сегодня стоят в одном суточном переходе от израильской границы.
Войско с пропеллерами. Боевые Карлсоны ВСУ


Иначе говоря, такая война, независимо от планов сторон, неизбежно поставит вопрос о дальнейшем существовании Израиля. А это именно та «красная черта», при достижении которой его главный союзник, США, даже при всем желании, если даже таковое у них имеется, что крайне сомнительно, уже никак не смогут остаться в стороне. Соответственно, большая ближневосточная война, после прямого включения в нее Америки, неизбежно примет характер квазимировой.

Между тем Иран в современном мире играет роль одной из главных опор современного антигегемонизма, на стороне которого открыто или завуалированно выступают десятки стран мира во главе с Россией, Китаем и тем же Ираном. То есть речь зайдет об угрозе уничтожения одной из таких опорных конструкций, без которой может рухнуть всё здание современного миропорядка.

Будут ли готовы Россия и Китай в таких критических условиях проявлять сдержанность и занимать позицию невмешательства в процесс избиения Ирана? Могу только сказать, что это далеко не факт. Хотя бы потому, что, проделав в антизападном фронте брешь такого большого размера, Запад наверняка на этом не остановится и еще больше нарастит давление на оставшихся геополитических конкурентов. То есть ситуация очень серьезно ухудшится для основных противников США. Не уверен, что Москва и Пекин готовы допустить риск такого ухудшения. А следовательно, вероятность их вовлечения в большую разборку вокруг Ирана далеко не равна нулю. И в этом случае квазимировая война очень быстро станет просто третьей мировой.

Конечно, это будет катастрофа, которой, в принципе, никто не желает. Однако есть такое понятие в теории военных конфликтов, как «лестница эскалации», восхождение по ступенькам которой отнюдь не всегда поддается эффективному контролю. Очень велик, особенно в неразберихе военного столкновения, элемент спонтанного реагирования на удары и угрозы еще более мощными ударами и угрозами. И так далее до самого конца. Кто-нибудь думал в августе 1914 года, что убийство всего-навсего одного человека, пусть даже наследника австро-венгерского трона, приведет в конечном счете к смерти десятков миллионов людей? Разумеется, нет! Именно поэтому так легко и бодро человечество шагнуло в эту бездонную пропасть.

Сто с лишним лет назад одного револьвера и одного трупа вполне хватило, чтобы дать старт мировой бойне. Что уже говорить о дне сегодняшнем, когда вместо револьвера используются бомбардировщики с бомбами и ракетами, а трупы множатся чуть ли не в геометрической прогрессии? Рассчитывать в такой ситуации на безответное долготерпение избиваемой стороны явно не приходится. И я бы даже сказал, что мы сегодня гораздо ближе к чему-то подобному августу 1914-го, чем Европа того времени. Хотелось бы, конечно, ошибиться. Вот только повода для этого нет.
Автор: Юрий Селиванов

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