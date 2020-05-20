Аварии F-22 и F-35: разбираемся, что происходит с истребителями 5-го поколения США • 130 • Аналитика

Громкие происшествия с американскими самолетами последнего поколения случаются все чаще. Только за последние пять дней упали самолеты F-22 и F-35A, а ведь и до этого было немало подобных случаев. Так что происходит с американскими истребителями пятого поколения? Попытаемся разобраться.





Истребитель F-35A, входивший в состав авиационной эскадрильи, дислоцировавшейся на авиабазе ВВС США Эглин в штате Флорида, разбился при посадке. По информации страницы авиабазы в Twitter, летчик выжил, его жизни ничего не угрожает. Кстати, авиабаза Эглин является и учебным центром для подготовки летчиков к полетам на F-35.



О причинах произошедшей аварии пока ничего неизвестно, но американские военные встревожены: вторая за несколько дней авария (до этого упал F-22 Raptor) способна нанести большой репутационный ущерб столь распиаренным американским самолетам пятого поколения.



Аварии F-22 Raptor: летчики давно боятся летать на этом самолете

15 мая 2020 года все с той же базы Эглин вылетел в свой последний учебный полет истребитель ВВС США F-22 Raptor, приписанный к 43-й истребительной эскадрилье 325-го истребительного авиакрыла. По счастливому стечению обстоятельств пилоту «Раптора» удалось выжить: он удачно катапультировался и был доставлен в военный госпиталь для реабилитации.



С F-22, производство которого уже закрыто, подобные инциденты происходили и ранее. 25 марта 2009 года F-22 разбился в районе авиабазы Эдвардс, пилотировавший его подполковник Дэвид Кули погиб.



16 ноября 2010 года – новое происшествие с трагическим концом: авария F-22 c авиабазы Эльмендорф унесла жизнь пилота капитана Джеффри Хейни. При этом сначала представители ВВС выдвинули версию об ошибке пилота, однако затем выяснилось, что причиной трагедии стал перегрев двигателя. Вдова капитана Хейни судилась с Lockheed Martin.





Следующая авария произошла 15 ноября 2012 года. Самолет F-22A Block 10 43-й истребительной эскадрильи 325-го истребительного крыла ВВС США упал недалеко от авиабазы «Тиндалл» в штате Флорида, но в этот раз пилоту удалось спастись, хоть и получив травмы.



С F-22 вообще было связано много интересных историй. Так, в течение 2011-2012 гг. ВВС США даже несколько раз приостанавливали полеты всех истребителей данной модели. Имело место и публичное выступление двух пилотов, в котором они заявляли об отказе летать на F-22.



F-35 тоже падают и горят

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 задумывался как более совершенная модель, идущая на смену F-22. Какие только пиар-ходы не придумывали в США, чтобы обеспечить продажи этого очень дорогого самолета иностранным государствам. Так, одним из важнейших покупателей самолета стала Япония.



9 апреля 2019 года в 19:30 самолет F-35А, принадлежавший 302-й авиаэскадрилье Воздушных сил самообороны Японии, потерпел крушение над Тихим океаном. Авария произошла в 135 км к востоку от базы «Мисава», во время выполнения тренировочного полета. Пилотировавший F-35A 41-летний майор Акиноми Хосоми погиб.



Правда, министр обороны Японии Такеши Ивая «отмазал» F-35, заявив, что технические характеристики самолета к аварии не имеют никакого отношения, а причина трагедии заключается в потере майором Акиноми Хосоми ориентации во время полёта. С чего вдруг опытный японский лётчик "потерял ориентацию" в полёте, не разъяснили.



Между тем, за полгода до крушения F-35A в Японии, 28 сентября 2018 года истребитель F-35B, принадлежавший к 501-й учебной эскадрилье морских ударных истребителей авиации Корпуса морской пехоты США, упал в 8 км к западу от базы «Бофорт» в Южной Каролине. Пилоту удалось катапультироваться и спастись. CBS News тогда назвало аварию первым случаем крушения в семействе истребителей F-35.





До падения в Южной Каролине происшествия с F-35, хоть и имели место, но не приводили к падениям. Так, неоднократно случались возгорания, но пилотам удавалось совершать аварийные посадки. Первый подобный инцидент имел место 23 июня 2014 года с F-35А, приписанным к 58-ой истребительной эскадрилье ВВС США. Самолет вылетел с базы «Эглин» во Флориде, но у него загорелся двигатель. Пилоту удалось прервать полет и покинуть машину, но ущерб в результате возгорания был столь существенным, что самолет пришлось списать.



Еще одно возгорание произошло 27 октября 2016 года с самолетом F-35B 501-й учебной эскадрильи морских ударных истребителей авиации Корпуса морской пехоты США с базы «Бофорт». Самолет удалось посадить, никто не пострадал, но ущерб также был столь внушителен, что F-35B списали.



Между тем, вне зависимости от того, выжили при аварии пилоты или нет, удалось ли сохранить самолет или его пришлось списать, любые происшествия с F-35 бьют по имиджу самолета, в программу по созданию которого США вложили сотни миллиардов долларов.



Мало того, что каждая машина очень дорога и в случае списания или гибели страна–владелец теряет колоссальные деньги, так аварии заставляют сомневаться в плюсах F-35 потенциальных покупателей. Поэтому в США ничуть не заинтересованы в обнародовании истинных причин аварий. Идеальное оправдание для таких случаев – «ошибка пилота», как в том случае с японским майором Хосоми. Громкие происшествия с американскими самолетами последнего поколения случаются все чаще. Только за последние пять дней упали самолеты F-22 и F-35A, а ведь и до этого было немало подобных случаев. Так что происходит с американскими истребителями пятого поколения? Попытаемся разобраться.Истребитель F-35A, входивший в состав авиационной эскадрильи, дислоцировавшейся на авиабазе ВВС США Эглин в штате Флорида, разбился при посадке. По информации страницы авиабазы в Twitter, летчик выжил, его жизни ничего не угрожает. Кстати, авиабаза Эглин является и учебным центром для подготовки летчиков к полетам на F-35.О причинах произошедшей аварии пока ничего неизвестно, но американские военные встревожены: вторая за несколько дней авария (до этого упал F-22 Raptor) способна нанести большой репутационный ущерб столь распиаренным американским самолетам пятого поколения.15 мая 2020 года все с той же базы Эглин вылетел в свой последний учебный полет истребитель ВВС США F-22 Raptor, приписанный к 43-й истребительной эскадрилье 325-го истребительного авиакрыла. По счастливому стечению обстоятельств пилоту «Раптора» удалось выжить: он удачно катапультировался и был доставлен в военный госпиталь для реабилитации.С F-22, производство которого уже закрыто, подобные инциденты происходили и ранее. 25 марта 2009 года F-22 разбился в районе авиабазы Эдвардс, пилотировавший его подполковник Дэвид Кули погиб.16 ноября 2010 года – новое происшествие с трагическим концом: авария F-22 c авиабазы Эльмендорф унесла жизнь пилота капитана Джеффри Хейни. При этом сначала представители ВВС выдвинули версию об ошибке пилота, однако затем выяснилось, что причиной трагедии стал перегрев двигателя. Вдова капитана Хейни судилась с Lockheed Martin.Следующая авария произошла 15 ноября 2012 года. Самолет F-22A Block 10 43-й истребительной эскадрильи 325-го истребительного крыла ВВС США упал недалеко от авиабазы «Тиндалл» в штате Флорида, но в этот раз пилоту удалось спастись, хоть и получив травмы.С F-22 вообще было связано много интересных историй. Так, в течение 2011-2012 гг. ВВС США даже несколько раз приостанавливали полеты всех истребителей данной модели. Имело место и публичное выступление двух пилотов, в котором они заявляли об отказе летать на F-22.Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 задумывался как более совершенная модель, идущая на смену F-22. Какие только пиар-ходы не придумывали в США, чтобы обеспечить продажи этого очень дорогого самолета иностранным государствам. Так, одним из важнейших покупателей самолета стала Япония.9 апреля 2019 года в 19:30 самолет F-35А, принадлежавший 302-й авиаэскадрилье Воздушных сил самообороны Японии, потерпел крушение над Тихим океаном. Авария произошла в 135 км к востоку от базы «Мисава», во время выполнения тренировочного полета. Пилотировавший F-35A 41-летний майор Акиноми Хосоми погиб.Правда, министр обороны Японии Такеши Ивая «отмазал» F-35, заявив, что технические характеристики самолета к аварии не имеют никакого отношения, а причина трагедии заключается в потере майором Акиноми Хосоми ориентации во время полёта. С чего вдруг опытный японский лётчик "потерял ориентацию" в полёте, не разъяснили.Между тем, за полгода до крушения F-35A в Японии, 28 сентября 2018 года истребитель F-35B, принадлежавший к 501-й учебной эскадрилье морских ударных истребителей авиации Корпуса морской пехоты США, упал в 8 км к западу от базы «Бофорт» в Южной Каролине. Пилоту удалось катапультироваться и спастись. CBS News тогда назвало аварию первым случаем крушения в семействе истребителей F-35.До падения в Южной Каролине происшествия с F-35, хоть и имели место, но не приводили к падениям. Так, неоднократно случались возгорания, но пилотам удавалось совершать аварийные посадки. Первый подобный инцидент имел место 23 июня 2014 года с F-35А, приписанным к 58-ой истребительной эскадрилье ВВС США. Самолет вылетел с базы «Эглин» во Флориде, но у него загорелся двигатель. Пилоту удалось прервать полет и покинуть машину, но ущерб в результате возгорания был столь существенным, что самолет пришлось списать.Еще одно возгорание произошло 27 октября 2016 года с самолетом F-35B 501-й учебной эскадрильи морских ударных истребителей авиации Корпуса морской пехоты США с базы «Бофорт». Самолет удалось посадить, никто не пострадал, но ущерб также был столь внушителен, что F-35B списали.Между тем, вне зависимости от того, выжили при аварии пилоты или нет, удалось ли сохранить самолет или его пришлось списать, любые происшествия с F-35 бьют по имиджу самолета, в программу по созданию которого США вложили сотни миллиардов долларов.Мало того, что каждая машина очень дорога и в случае списания или гибели страна–владелец теряет колоссальные деньги, так аварии заставляют сомневаться в плюсах F-35 потенциальных покупателей. Поэтому в США ничуть не заинтересованы в обнародовании истинных причин аварий. Идеальное оправдание для таких случаев – «ошибка пилота», как в том случае с японским майором Хосоми. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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