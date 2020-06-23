Аварии были до 1986-го, но о них молчали: Украина озвучила новые сведения о чернобыльской катастрофе

"Чернобыльское досье" было подготовлено совместно представителями госархива СБУ и Украинским институтом национальной памяти. В книге представлены 229 документов, охватывающих период с начала 1970-х и до ноября 1986 года.

Отмечается, что ещё до катастрофы в Чернобыле фиксировалось почти 30 происшествий - аварийных остановок, в основном из-за незначительных ЧП. При этом публично об этих инцидентах не сообщалось.

В СБУ подчеркнули, что большинство документов, на которых базируется издание, публикуется впервые. Документы даны на языке оригинала и в хронологической последовательности, отмечает "Бизнес онлайн".

В книгу также вошли расшифровка телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь на 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве саркофага, рассказал директор госархива СБУ Андрей Когут.