Авантюризм США и непростительная ошибка: Власти Ирана рассказали, почему сбили украинский Boeing

В Тегеране признали, что украинский Boeing, действительно, сбит иранскими военными по ошибке. Лайнер пролетал над военным объектом, его приняли за вражеский самолёт, говорится в распространённом иранскими СМИ заявлении властей.

В частности, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил: внутреннее расследование показало, что к трагедии привела "человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США".

В свою очередь глава государства Хасан Рухани добавил, что ракеты были выпущены в украинский самолёт из-за человеческой ошибки и это настоящая катастрофа. Он выразил соболезнования по поводу гибели 176 невинных людей.

"Мы продолжаем выявлять и расследовать эту великую трагедию и непростительную ошибку", - подчеркнул Рухани.

Утром 8 января самолёт украинских авиалиний потерпел крушение спустя некоторое время после взлёта из аэропорта Тегерана. Всего на борту находилось 176 пассажиров, девять из которых были членами экипажа. В результате падения все погибли.

Ряд европейских стран, в том числе и Украина, не исключали версию ракетного удара по самолёту. При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также источники ряда американских СМИ в разведке и Белом доме допускали, что Иран мог попасть в лайнер случайно.

В Тегеране изначально опровергали подобные предположения, утверждая, что причиной крушения стал отказ двигателя.