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«Авантюристичная власть»: Порошенко лгал об опасности вторжения России, заявил Пушков

06 декабря 2018, 00:39  •  40 • Политика
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление Киева о возможности снятия военного положения. По его словам, это неудивительно, так как для этого не было никаких причин, а заявления Порошенко о стягивании Россией войск к границам оказались ложью. «Авантюристичная власть», - констатирует сенатор.
Ранее украинский премьер Владимир Гройсман не исключил возможности досрочного снятия военного положения в нескольких областях страны, разговаривая с журналистами в Киеве.
По его словам, это станет возможно, если Киев «не будет чувствовать никаких угроз». Кроме того, такое решение может быть принято, если ситуация нормализуется, добавил он.
В Киеве допустили возможность снятия военного положения. Неудивительно: никаких причин для него и не было. Заявления Порошенко о стягивании Россией войск к границам, как обычно, оказались ложью. Авантюристичная власть - под стать ей и последние решения. Как, впрочем, и первые.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 декабря 2018 г.

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