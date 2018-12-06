«Авантюристичная власть»: Порошенко лгал об опасности вторжения России, заявил Пушков

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление Киева о возможности снятия военного положения. По его словам, это неудивительно, так как для этого не было никаких причин, а заявления Порошенко о стягивании Россией войск к границам оказались ложью. «Авантюристичная власть», - констатирует сенатор.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман не исключил возможности досрочного снятия военного положения в нескольких областях страны, разговаривая с журналистами в Киеве.

По его словам, это станет возможно, если Киев «не будет чувствовать никаких угроз». Кроме того, такое решение может быть принято, если ситуация нормализуется, добавил он.