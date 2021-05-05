Авантюра и цинизм. Зачем Прага "восстала" против немцев 5 мая 1945 года

"Пражское восстание" 5–9 мая 1945 года: как чехи хотели провести всех, а обманули самих себя.

5 мая 1945 года началось и 9 мая закончилось одно из самых скандальных событий Второй мировой войны – т. н. пражское восстание. Целями чешских организаторов этой кровавой пиар-акции, унесшей жизни свыше 3,5 тысячи взявшихся за оружие горожан, около тысячи немецких военнослужащих и гражданских лиц, 300 советских коллаборационистов в немецкой военной форме, принявших участие в этой провокации, и многих десятков солдат Красной армии, быстро очистивших от гитлеровцев Прагу, было не допустить вхождения Чехословакии в советскую зону влияния, дав возможность захватить Прагу американцам (чего те делать совершенно не собирались) и отмыться от имиджа пособников нацистов в годы войны.

Протекторат Богемии и Моравии, находившийся под управлением СС, был арсеналом и кузницей рейха. Вдохновители этой авантюры, похожей на те, что произошли в 1944 году в Париже и Варшаве, сидели в Лондоне. Никакой оперативной необходимости "восставать" у пражан не было. Немецкие власти прекрасно понимали, что война проиграна, находились в контакте с местным подпольем и были заинтересованы в Праге только как в транспортном узле для отхода на запад своих войск, чтобы не сдаваться русским. Чехам было разрешено даже вывешивать национальные флаги.

Но их предводителям хотелось большего: немного пострелять, прослыв "героями" за минуту до окончания страшной войны, в ходе которой чехи – в отличие от большинства других народов Европы – не понесли практически никаких потерь. Мало того, повторим, эффективно вкалывали на военную машину нацистской Германии.

Как всё началось

Однако, как всегда бывает в таких случаях, чехам-горожанам захотелось отомстить проигравшим войну немцам за былые унижения, поэтому они начали разбивать немецкие вывески, уничтожать указатели на немецком языке, нападать на дома, где жили немецкие гражданские лица, грабить их и издеваться над ними. Подготовившие "восстание" Чешский национальный совет (ЧНС) и подпольная комендатура Праги "Бартош" дали указание 5 мая пражскому радио передавать ранее запрещённые музыку и программы. В этот день был также объявлен сбор чешской полиции, жандармерии и военных, которые должны были "немедленно явиться к Чешскому радио!" Однако туда же явились не желавшие терпеть подобные безобразия войска вермахта и ваффен-СС. Началась стрельба.

В тот момент на территории Чехии всё ещё находилась упорно оборонявшаяся немецкая группа армий "Центр" численностью около 900 000 человек (1900 танков, около 1000 самолётов и 9700 орудий) под командованием самого крутого гитлеровского военачальника Фердинанда Шёрнера, сделавшего карьеру от рядового до генерал-фельдмаршала. Его не смутили сообщения о том, что Берлин 2 мая капитулировал, а Гитлер ещё раньше покончил с собой. Шёрнер начал снимать с фронта на востоке войска и отправлять их на помощь осаждённому гарнизону Праги. Чешское радио заголосило в ответ истерическими призывами:

Пражане, мы зовём вас в бой за Прагу, за честь и свободу народа! Стройте баррикады! Будем сражаться! Союзные армии приближаются! Надо выдержать, остаются всего лишь часы. Выстоим! Вперед, в бой!

Воевать только чехам было особенно нечем. В течение 5 и 6 мая в чешской столице были возведены сотни баррикад и заграждений, мешавших продвижению немецкой техники. Немцам противостояли около 30 тысяч человек, в основном штатских, вооружённых лёгким стрелковым оружием, пулемётами, небольшим количеством захваченных на немецких складах фаустпатронов. Долго продержаться они не могли.

Дважды предатели

Однако у организаторов восстания имелся козырь в рукаве – переставшая подчиняться немцам 1-я пехотная дивизия РОА под командованием власовского генерал-майора, бывшего советского полковника-коллаборациониста Сергея Буняченко, который по глупости рассчитывал, что ему и его людям за помощь "повстанцам" будет предоставлено в Чехословакии после войны политическое убежище. Начальник Буняченко генерал-предатель Андрей Власов открестился от его авантюры "помочь братьям-чехам" в совместной борьбе "против фашизма и большевизма", осознав, что из этого ничего не выйдет.

Чтобы лучше понять цинизм руководства "восставших", проявившийся в выборе таких помощников в борьбе за свободу, следует сказать пару слов об этой носившей немецкую военную форму и присягавшей Гитлеру дивизии с шевроном с Андреевским флагом на рукавах её личного состава. Основу случайно оказавшейся в первых числах мая 1945 года в районе Праги 1-й дивизии РОА (она же 29-я ваффен-гренадерская дивизия СС) численностью в 18 тысяч человек составляла распущенная немцами после подавления Варшавского восстания 1944 года за патологическую жестокость бригада Каминского. Это был любимчик Генриха Гиммлера – бригаденфюрер СС польско-немецкого происхождения, советский гражданин, бывший в прошлом агентом НКВД по кличке Ультрамарин, ликвидированный самими нацистами как опасный свидетель их совместных преступлений. Собственно, это была единственная боеспособная дивизия всей т. н. власовской армии, которая имела больше пропагандистский характер.

А вот как описывает самого Буняченко близко наблюдавший его в дивизии офицер из числа т. н. своих немцев:

Грубый, бесцеремонный, целеустремлённый, упорный и настойчивый в достижении целей. Внешняя неуклюжесть и грубость скрывают природную хитрость. Он, насколько я смог узнать, был мало открыт даже для своих товарищей. Развязен в отношениях с женщинами, но также беспощаден и к самому себе. Скрывает сильную нервозность при помощи самообладания. Среднего роста, коренастый, полный, слегка неуклюж, татарский разрез глаз, обритая голова, низкий, хриплый голос. По немецким понятиям выглядит, скорее, как мясник, чем как офицер...

Чешское радио, между тем, совсем впало в истерику: оно звало освобождать Прагу всех: американцев, Красную армию, власовцев. К последним оно обращалось так: "Офицеры и солдаты армии Власова! Мы верим, что вы на последнем этапе борьбы против немецких захватчиков, как русские люди и советские граждане, поддержите восставшую Прагу". Так с выданными им чехами, чтобы отличать власовцев от немцев, бело-сине-красными повязками на рукавах солдаты Буняченко вошли вечером 5 мая в пригороды Праги и завязали утром 6 мая бои с уничтожавшими "повстанцев" гитлеровцами. Их выбили из значительной части города. Было занято несколько мостов через Влтаву. Блокирован аэродром, с которого немцы могли бомбить Прагу. В боях с вермахтом и ваффен-СС власовцами использовались артиллерия и имевшиеся у них с десяток танков Т-34-76. В ходе боев иногда возникали ситуации, когда власовцы охраняли заброшенные в Прагу советские разведгруппы, докладывавшие обстановку устремившимся на помощь чехам с нескольких сторон советским армиям.

Однако когда 7 мая стало понятно, что руководство "восставших" не собирается выполнять свои обещания и предложило Буняченко и его людям сдаться Красной армии, тот в ночь на 8 мая увёл из Праги свою потрёпанную в городских боях дивизию, чтобы попытаться сдаться американцам, после чего город снова заняли немцы. Как вспоминал позднее один из власовских офицеров, "…со слезами страха и отчаяния люди провожали бойцов, обращаясь к ним с мольбой не уходить, а остаться защищать их… Чешские офицеры из штаба восстания несколько раз догоняли уходящую дивизию на автомобилях, умоляя вернуться в Прагу…".

Настоящие освободители

В результате 8 мая в Праге уже хозяйничали немцы. Передовые танковые части 1-го Украинского фронта маршала Конева вошли в город только рано утром 9 мая, и им заново пришлось вести за него бои, особенно с эсэсовскими частями. Первый советский танк, ворвавшийся в Прагу, был подбит, в нём были убитые и раненые. Имелись у Красной Армии и другие потери, ибо город, повторим, пришлось освобождать практически с нуля. В боях в общей сложности погибла примерно тысяча советских солдат. Чешско-американский "историк" Игорь Лукеш утверждает, что не больше десяти человек, и это была, дескать, самая бескровная операция Красной армии. Конечно, ведь чехи и власовцы, которым недавно в Праге поставили безвкусный памятник вместо демонтированного монумента маршалу Коневу, всё уже сделали! На самом деле немецкую оборону сломил концентрированный удар трёх устремившихся к Праге советских фронтов, в составе одного из которых находился 1-й Чехословацкий армейский корпус под командованием соратника адмирала Колчака генерала Людвика Свободы.

Красная армия в освобождённой Праге, 1945 год. Фото: CTK / Globallookpress

Это и были настоящие освободители Праги, против которых немцы были не способны продержаться даже полдня. Кстати, солдаты и офицеры Свободы только и были, фактически, настоящими чешскими героями – они хорошо воевали, являлись лояльными и уважаемыми союзниками, в плен никогда не сдавались. Немцы их ненавидели, пожалуй, больше всех остальных и никогда не оставляли в живых, если те попадали в их руки.

Делаем выводы

На этом, собственно, "восстание" и завершилось, не достигнув ни одной из своих целей. Зато для советских участников Пражской наступательной операции война закончилась официально 11 мая, а неофициально в лесах и горах Западной Чехии она продолжалась ещё минимум неделю – против пробивавшихся с боями на запад для сдачи в плен союзникам немецких отрядов и частей. Сотни наших солдат и офицеров погибли уже и после войны за чужую свободу, чтобы неблагодарные потомки освобождённых ими чехов, поляков и прочих под воздействием гнусной западной пропаганды считали их сегодня грабителями, насильниками и убийцами.

Таким образом, "пражское восстание" было авантюрной и кровавой пиар-акцией, попыткой не допустить вхождения Чехословакии в советскую зону влияния, а также отмыться от имиджа коллаборационистов нацистов. Ради достижения своей цели его организаторы не погнушались воспользоваться помощью власовцев, которых с самого начала использовали как расходный материал, не собираясь выполнять данные им обещания. Как только в Прагу вошла Красная армия, чехи немедленно сделали вид, что никаких власовцев не было, и встречали советских солдат как своих освободителей.