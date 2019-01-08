«Авангард», «Витязь», АК-12: какое оружие получит российская армия в 2019 году

В 2019 году оснащённость российской армии современным вооружением и техникой должна составить 67%. Силы общего назначения получат новую бронетехнику, ракетные комплексы и стрелковое оружие, ВКС — самолёты и системы ПВО, ВМФ — корабли, катера, средства береговой обороны. Также Минобороны сделает акцент на совершенствовании средств ПВО. Впервые войска получат зенитный комплекс С-350 «Витязь». Кроме того, улучшится снаряжение российских военнослужащих: в ВС начнут поставлять комплекты «Ратник-2» и автоматы АК-12, которые будут постепенно вытеснять АК-74М.

В следующем году Вооружённые силы РФ продолжать получать новую и модернизированную военную технику. По информации Минобороны России, её доля должна составить 67%. Одним из важнейших событий станет формирование первого полка, вооружённого гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард». Соединение будет создано в 13-й ракетной дивизии РВСН (Домбаровский, Оренбургская область).

«Авангард» представляет собой глайдер, способный развивать скорость до 27 Махов. Его носителем станет межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) УР-100Н УТТХ (РС-18Б). Одна ракета способна нести один боевой блок, но новейшая МБР «Сармат» будет оснащаться тремя «Авангардами». Как неоднократно подчёркивал президент РФ Владимир Путин, возможности гиперзвукового глайдера позволяют преодолевать любую систему ПРО.

Помимо стратегического оружия в 2019-м российская армия получит новые неядерные вооружения. Согласно планам Минобороны РФ, в следующем году уровень оснащённости современным вооружением увеличится: Сухопутных войск — с 48,3% до 50,8%, ВКС — с 74% до 81,8%, ВМФ — с 62,3% до 64%.

В части ВС РФ будут поставлены 719 бронемашин, 143 летательных аппарата, один бригадный комплект ракетных комплексов «Искандер-М», четыре береговые системы «Бал» и «Бастион», два полковых комплекта ЗРК С-400 «Триумф», семь дивизионных комплектов комплекса «Панцирь», два бригадных комплекта ЗРК С-300В4 и «Бук-М3», 12 кораблей и боевых катеров, две подводные лодки, 12 судов обеспечения.

Испытательный запуск ракетного комплекса «Авангард»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«Современная, мобильная, компактная и боеспособная российская армия без увеличения её численности и наращивания военного бюджета готова противодействовать существующим и перспективным угрозам», — заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая 18 декабря на заседании расширенной коллегии военного ведомства.

Первый «Витязь» и модернизированный «Тор»

Из доклада министра обороны на заседании коллеги военного ведомства следует, что российская армия впервые получит самоходный зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия С-350 «Витязь» разработки концерна «Алмаз-Антей». ЗРК предназначен для поражения авиации, крылатых и баллистических ракет.

Создание С-350 началось в инициативном порядке в конце 1990-х годов с целью замены отдельных модификаций С-300. Модели машин были продемонстрированы на Международном авиакосмическом салоне — МАКС-1999 в Жуковском. В первой половине 2000-х годов «Алмаз-Антей» выиграл тендер Минобороны Южной Кореи на поставку самоходных ЗРК среднего радиуса (система KM-SAM).

При создании «Витязя» использовались наработки в рамках экспортного проекта. В 2010 году специалисты концерна завершили подготовку рабочей документации на пункт боевого управления и многофункциональную РЛС и изготовили несколько опытных машин. Прототип комплекса был продемонстрирован 19 июня 2013 года на Обуховском заводе (Санкт-Петербург).

Испытания С-350 несколько затянулись из-за решения «Алмаз-Антея» вооружить комплекс более совершенными управляемыми ракетами (9М100, 9М96/9М96М, 9М96Е2). Боекомплект пусковой установки «Витязя» включает 12 ракет, а в дивизион может входить до восьми установок. Дальность поражения целей ЗРК составляет от 1,5 км до 60 км, высота поражения — от 10 м до 20 км.

Согласно планам Минобороны, в 2019 году возможности войсковой ПВО должны увеличиться на 30%. Помимо «Витязя» в следующем году части противовоздушной обороны получат модернизированный ЗРК малого радиуса «Тор», способный поражать цели на дальности до 12—15 км. Совершенствование этого комплекса происходит с учётом сирийского опыта.

Как сообщил 24 декабря замминистра обороны Алексей Криворучко, военное ведомство рассчитывает заключить в 2019 году долгосрочный контракт (до 2027 года) с Ижевским электромеханическим заводом (ИЭМЗ) «Купол» на поставку крупной партии ЗРК семейства «Тор».

Криворучко напомнил, что в конце 2018 года военные получили 12 комплексов «Тор» в арктическом варианте (9К331МДТ «Тор-М2ДТ). Боевая машина сконструирована на базе шасси двухзвенного гусеничного тягача-вездехода ДТ-30 «Витязь». Она уверенно выполняет задачи в условиях бездорожья и экстремально низких температур. Преимущество «Тора» перед другими ЗРК заключается в способности эффективно перехватывать малоразмерные цели, включая беспилотники и авиабомбы.

«Боевая машина («Тор-М2». — RT) обеспечивает одновременное обнаружение более 40 целей, их ранжирование по степени опасности, сопровождение и одновременный обстрел четырёх целей четырьмя последовательно выпущенными ракетами», — говорится в материалах Минобороны.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2»

© Андрей Александров

«Тор» способен функционировать в полностью автоматическом режиме. Машина самостоятельно обнаруживает и берёт на сопровождение цели. Это значительно упрощает работу военнослужащих. Основная задача боевого расчёта сводится к анализу и оценке окружающей обстановки и подаче команды на пуск зенитной ракеты.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что российские средства ПВО остаются лучшими в мире. Превосходство отечественных ЗРК он объясняет необходимостью защиты войск и рубежей страны от высокотехнологичных средств поражения противника.

«Современные модернизированные образцы по своим возможностям намного превосходят предшественников из СССР. Главным образом прогресс коснулся средств радиолокации и управления. Это позволило автоматизировать весь процесс обнаружения и сопровождения целей. Кроме того, отечественные конструкторы успешно решают проблему борьбы с малозаметными и малоразмерными целями», — сказал Кнутов.

Обновлённый «Ратник» и замена АК-74М

В 2019 году российские военнослужащие начнут получать экипировку «Ратник-2» с пассивным экзоскелетом — рычажно-шарнирным механическим устройством, позволяющим уменьшить нагрузку на опорно-двигательный аппарат бойца. На форуме «Армия-2018» ЦНИИТОЧМАШ представил образец экзоскелета, который надевается за минуту и снимается за 20 секунд.

«Нынешний экзоскелет разработан под определённые задачи. Если военнослужащему приходится проводить целый день на ногах, то ему, конечно, он понадобится. Например, он однозначно пригодится сапёрам, вес защитного костюма которых достигает порой 80 кг», — пояснил в беседе с RT главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих АО «ЦНИИТОЧМАШ» Олег Фаустов.

В состав комплекта «Ратник-2» входят более 40 элементов. Помимо экзоскелета, бронежилета и шлема, это оптико-электронные приборы, средства связи, навигации и целеуказания. Как сообщил ранее гендиректор АО «ЦНИИТОЧМАШ» Дмитрий Семизоров, стоимость «Ратника-2» составляет более 200 тыс. рублей.

Однако поставки «Ратника-2» будут ограниченными. Минобороны и специалисты ЦНИИТОЧМАШ рассчитывают перевооружить армию на экипировку третьего поколения «Ратник-3». Первыми её будут получать Воздушно-десантные войска. Поставки «голубым беретам» могут начаться в 2025 году.

В 2018 году ЦНИИТОЧМАШ завершил научно-исследовательские работы по проекту «Ратник-3». Данная амуниция будет радикально отличаться от образцов предшествующих поколений. В частности, в «Ратник-3» будет включён активный экзоскелет, который увеличивает физические возможности бойца. Приспособление снабжено электромоторами, аккумулятором и титановыми конструкциями.

Активный экзоскелет повторяет биомеханику человека и учитывает его анатомические особенности. По словам Фаустова, на испытаниях боец смог вести огонь из пулемёта, держа его в одной руке. Конструктор уверен, что активный экзоскелет поможет военнослужащему быстрее передвигаться и эффективнее поражать цели.

На вооружении «Ратника-2» и «Ратника-3» будет находиться автоматический карабин АК-12 калибра 5,45 мм. В декабре 2018 года концерн «Калашников» передал Минобороны первую партию серийных АК-12. По словам Алексея Криворучко, для военного ведомства эта поставка стала первой массовой закупкой новых автоматов за последние 30 лет. АК-12 будет заменять в войсках АК-74М, который в настоящее время является основным автоматом ВС РФ.

Автоматический карабин АК-12

© Пресс-служба АО «Концерн "Калашников»

Разработка АК-12 была завершена в январе 2012 года. В 2018 году Минобороны выбрало этот автомат в качестве основного стрелкового оружия для комплектов «Ратник-2» и «Ратник-3». Преимуществами нового карабина являются улучшенная эргономика, кучность стрельбы, ударно-спусковой механизм и уменьшенная отдача. Кроме того, карабин собран из более лёгких и прочных материалов.

Прицельная дальность стрельбы АК-12 — 1000 м, эффективная дальность — 600 м, темп стрельбы — 650 выстрелов в минуту, начальная скорость пули — 900 м/с. Помимо стандартных рожков (30 патронов) боец при необходимости может использовать коробчатые магазины ёмкостью 60 патронов и барабанный магазин ёмкостью 95 патронов.

Юрий Кнутов полагает, что переход на новую экипировку и АК-12 обоснован необходимостью дальнейшего совершенствования облика военнослужащего. По его словам, современный солдат на поле боя должен иметь возможность получать информацию об окружающей обстановке из разных источников. Кроме того, защита, оборудование и вооружение не должны быть громоздкими, чтобы не сковывать движения бойца.

«Наши специалисты решают чрезвычайно сложные задачи. Важно создать относительно недорогую, удобную и не слишком тяжёлую экипировку. Правда, я сомневаюсь, что экзоскелет будет использоваться непосредственно в боевых действиях, но он может сильно облегчить выполнение задач по переноске грузов, например в труднодоступной местности. В целом конструкторская мысль России движется в верном направлении, и это обязательно даст положительный результат», — подытожил Кнутов.