«Авангард» как заря новой эры. Когда безопасность России будет головной болью США

Владимир Путин сравнил по значимости создание гиперзвукового планирующего блока «Авангард» с запуском первого искусственного спутника Земли. Но после спутника в космос полетел Юрий Гагарин. Значат ли слова президента, что нас ждёт такой же прорыв?

Автор:

Покровский Александр

Создание гиперзвукового планирующего блока «Авангард» сравнимо по значимости с запуском первого искусственного спутника Земли,

– заявил сегодня Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному собранию России. И словно пояснил: – Создание ракетного щита, которое началось в том числе и с запуска первого искусственного спутника Земли, позволило начать мирное освоение космоса».

Путин шутит часто. И часто – удачно. Подчас даже явно, что называется, троллит. И тоже – удачно.

Но в данном случае было не место и не повод для шуток. Значит, создание нового вида ракетного оружия в России Путин сравнил с началом новой космической эры. Тождественно началу новой технологической эры, если задуматься, чем мы обязаны космосу и связанным с ним технологиям в нашей сегодняшней жизни.



В. Путин. Фото: www.globallookpress.com

Но тогда почему – «Авангард»?

Вот действительно – почему? В конце концов, из гиперзвукового инструментария у нас уже есть испытанный и даже поставленный на опытно-боевое дежурство «Кинжал». Есть противокорабельная ракета «Циркон», о которой Путин тоже объявил в своём послании, она разрабатывается с 2011 года и не раз уже проходила испытания.

Но именно «Аванград» оказался равен спутнику. Почему?

Один из самых информированных военных экспертов страны, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев принял вопрос Царьграда о грядущем прорыве с известным хладнокровием:

Вы знаете, я бы не гонялся за чёрными кошками в тёмной комнате. Их можно там не найти. Не надо тратить время, притягивать искусственно нечто прорывное, нечто на уровне освоения космоса. Это высказывание политического лидера и обозначение им политических, так сказать, задач. Высказывания президента – о том, что комплекс «Авангард» существует, и об области его применения – является неожиданностью для американцев.

Но для сведущих людей это неожиданностью не является, подчеркнул Сергей Хатылев, отметив, что «это разработки в любом случае 20-30-летней давности». «Сегодня идёт реализация того, что было разработано ранее, того, что было найдено ранее, – заявил эксперт. – А вот те прорывные технологии, о которых президент сегодня несколько раз говорил, во многих вещах, к сожалению, пробиваются с трудом».

Глава государства был, однако, более оптимистичен. И его ответ на тогда ещё невысказанный вопрос можно интерпретировать так: как спутник стал результатом высокотехнологического прорыва, когда после войны многое делалось с нуля, так и в нынешнее время к «Авангарду» пришли в результате соразмерной по прорывности работы.

«Это было сложно, трудно, многое приходилось восстанавливать или создавать буквально с нуля. Идти приходилось непроторённой дорогой, находить смелые и уникальные решения, – отметил глава государства. – Но наши инженеры сделали это, рабочие, учёные, в том числе совсем молодые люди, которые выросли на этих проектах. Зная все детали этой масштабной работы, у меня есть все основания сказать, что создание стратегического гиперзвукового планирующего крылатого блока системы «Авангард» соразмерно по своему значению с запуском первого искусственного спутника Земли».

Второй пункт этой самой соразмерности, по убеждению Путина, – то, какое влияние работа над «Авангардом» оказала «на укрепление потенциала нашей науки, на формирование уникальных технологических заделов». Именно поэтому, выразил уверенность президент, «сегодня же те кадры, знания, компетенции, материалы, которые получены при разработке уже нового поколения, нужно столь же результативно использовать в гражданских сферах».

И всё? А где же будущий Гагарин?

А Гагарин – надо просто вспомнить – был, вообще-то, военным лётчиком. И его товарищи, космонавты первого отряда, – тоже. То есть первый полёт человека в космос, хоть и не был, понятно, неким боевым вылетом, а преследовал именно научно-исследовательские цели, в действительности являлся всё же ответвлением важнейших тогда военных задач в гражданскую сферу.

Надо полагать, именно на это и намекнул президент в приведённой выше фразе.



Ю. Гагарин. Фото: www.globallookpress.com

Но до тех пор необходимо довести до логического завершения военную часть этой важной работы. Это дал понять в разговоре с Царьградом один из ведущих военных экспертов России, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко:

Трампу не удалось убедить канцлера Австрии отказаться от российского газа и "Северного потока - 2" В современном мире, где роль военной силы и военных возможностей государств очень велика, разумеется, в своём выступлении президент не мог не отметить новейшие российские разработки, которые гарантируют нам стратегический паритет с другими мировыми игроками, в частности с США,

– сказал эксперт.

«Разумеется, мы разрабатываем новое оружие не для того, чтобы достигать какого-то превосходства, либо угрожать кому бы то ни было, – продолжил Коротченко. – Логика действий России продиктована исключительно вопросами обеспечения безопасности государства и народа. Потому что если у нас не будет паритета, следовательно, у тех, кто наращивает возможности в области применения и использования силы, появится искушение либо заняться военным шантажом в отношении России, либо совершить агрессию против нас».

Поэтому, подчеркнул эксперт,

и цель, и задачи новых систем оружия очень простые: чтобы ни у кого не было иллюзий, что по России можно нанести удар и выиграть войну против неё, чтобы никогда не повторилось 22 июня – только уже в XXI веке, на новом технологическом уровне развития науки, техники, оружия.

«Нам нужны эти современные системы, – отметил Коротченко, – и Путин, акцентировав внимание на них, ещё раз подчеркнул, что собственно цель и задачи – паритет, цель и задачи – безопасность страны. А отнюдь не угрозы или шантаж в отношении кого бы то ни было. Поэтому мы это делаем для своей безопасности, и это необходимо делать, чтобы на нашу страну не давили, не угрожали ей и не навязывали те решения, которые для нас невыгодны. Для обеспечения реального военного и политического суверенитета нужна мощная армия и флот, а они мощные, когда есть соответствующее оружие».

«Авангард» как защитник будущего

В этом смысле ещё одно измерение путинского сравнения – «Авангард» как инвестиция безопасности для той самой будущей эпохи с будущим новым Гагариным.

В 1957 году дошедший до крайней степени в своём агрессивном раже американский истеблишмент реально жутко напугала «красная луна весом в полторы тонны» (это, правда, про третий спутник говорилось, но зато именно его масса показала потенциальному противнику, что с тем же успехом у него над головою будет пролетать и ядерная боеголовка – покуда ей не прикажут упасть на эти самые головы). И «Авангард» равен тогдашним советским спутникам ещё и в этом отношении: неуязвимый для американских средств ПВО и ПРО, недостижимый и неуловимый, он, как и тогда, одним своим существованием лишает Америку иллюзии безопасности. Иллюзии, что, окружив Россию сухопутными, морскими, воздушными и даже космическими «рубежами ПРО», США сумеют избежать возмездия.

Афористично об этом сказал Царьграду ещё один известный военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин:

«Я бы даже не на то обратил внимание, что президент презентовал очередную ракету. На мой взгляд, гораздо более важно было другое. Он сказал примерно так, что независимо от того, откуда стартуют по нам ракеты, мы ответим по центрам принятия решений. Вот что важно».

Это фактически означает следующее. Вы можете разместить свои ударные комплексы хоть в Восточной Европе, хоть на Украине, хоть в Белоруссии – где угодно. Но, как только задымилась первая ваша ракета или вообще где-то начались предпусковые работы, вы получаете с ходу, при любом исходе, вы получаете удар. Вот что президент сказал Соединённым Штатам Америки,

– продолжил Жилин.

И я считаю, что это очень и очень позитивно. Значит, отныне нас не волнует, кто по нам что будет там запускать. Мы сразу ответим главному, который всё это устроил. Поэтому наша безопасность – это ваша головная боль, господа…,