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Авакова «сбивают»

02 июня 2020, 18:55  •  54 • Украина

Под министром МВД Арсеном Аваковым зашаталось кресло. Так считают источники Telegram-канала Klymenko Time. «События развиваются быстро, поэтому вчера "на коленке" у него и повторили историю с минёром», — говорится в сообщении.

История с «минёром»: вчера в Киеве задержали мужчину грозившего взорвать мост «Метро».

Как отмечает источник, это «мало поможет, но такого количества перестрелок и зашкваров для полиции за неделю мы не припомним». Только за сегодня два происшествия. Первое, бандитские перестрелки в Одессе на рынке «7 км» и в центре города.

Второе, в Мукачево мужчина снял на видео своё самоубийство, обвинив в доведении до суицида полиции.

«Я проклинаю … в особенности му..оров Мукачевского отдела, которые … жизни мне не дают»
, — сказал мужчина, надел на шею петлю и совершил самоубийство, затем трансляция оборвалась.

Отмечается, что на месте инцидента работает полиция, чтобы выяснить мотивы и причины поступка мужчины. Досудебное расследование будут осуществлять следователи Государственного бюро расследований.

Напомним, а на прошлой неделе в Кагарлыке в ночь на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Голосеевский районный суд Киева арестовал полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе, а чуть позже была избрана мера пресечения Николаю Кузиву - второму полицейскому, которого подозревают в изнасиловании. Кроме этого, в Кагарлыке отстранили руководство и распустили все отделение полиции.

Через несколько дней 29 мая в Броварах Киевской области произошла массовая стрельба между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. В конфликте из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками приняли участие более 100 человек. Один автобус с вооружёнными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева. Среди задержанных АТОшники и сотрудники полиции. По информации Авакова, суд избрал меры предосторожности в виде содержания под стражей уже 20 подозреваемым в участии в конфликте со стрельбой.

«Авакова уже давно в принципе сложно чем-то дискредитировать. Но сейчас вопрос в одномоментном формировании критической массы кризисных ситуаций», - отмечает источник.

По информации Telegram-канал «ЗеРада», кампанию по дискредитации министра МВД Арсена Авакова запустили глава Офиса президента Андрей Ермак и руководитель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины с 7 мая 2020 Михаил Саакашвили.

В Верховной Раде «соросята» уже собирают подписи за отставку Авакова.

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