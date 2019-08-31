Авакова лишают "силы"? Зеленский захотел взять под свой контроль Нацгвардию

Украинский лидер захотел напрямую руководить НГУ через ее командира. Законопроект, о котором идет речь, предусматривает исключение из закона о Нацгвардии нормы о том, что ее руководителем является глава Министерства внутренних дел, в данном случае – Арсен Аваков. Все полномочия в отношении военного подразделения глава МВД должен будет передать непосредственному командующему Нацгвардией, пишет Nation News.

Если законопроект будет одобрен, назначать и увольнять руководителя НГУ будет лично президент Украины. Как указывается в пояснительной записке, такое переподчинение даст возможность более эффективно использовать возможности этой структуры, а также "полноценно реализовывать конституционные полномочия президента в сфере нацбезопасности и обороны".

По мнению директора фонда "Украинская политика" Константина Бондаренко, отказ от руководства Нацгвардией - это та жертва, которую пришлось принести Авакову ради сохранения своего кресла.

Тем не менее, отметил эксперт, у главы МВД остается в подчинении полиция. Кроме того, не стоит забывать и о неформальных военизированных отрядах радикалов, которые, судя по всему, "кормятся" из рук Авакова.

"Говорят, что Аваков — это временная фигура в новом правительстве, однако все может сложиться по-разному: как известно, нет ничего более постоянного, чем временное", - заявил Бондаренко в беседе с изданием "Украина.Ру".

Эксперт обратил внимание еще на один момент: если законопроект будет одобрен, в чем политолог не сомневается, то это сосредоточит в руках главы государства весьма внушительную военную силу – 400 тысяч человек, чем не мог похвастаться до него ни один президент Украины.

При этом Аваков окажется руководителем "регулировщиков и полицейских оперов", то есть обычным министром внутренних дел без серьезного политического веса, притом, что еще недавно он был довольно могущественным игроком на политической сцене Украины.