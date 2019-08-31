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Авакова и Луценко заподозрили в нелегальном бизнесе: "Бенефициаром оказался весь политикум"

31 августа 2019, 21:54  •  125 • Политика
Главу МВД Арсена Авакова и экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко обвинили в связях с нелегальными казино. "Бенефициаром оказался весь политикум", - заявили в партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
В Верховной Раде Украины обвинили в "крышевании" нелегальных казино МВД Украины Арсена Авакова и экс-генпрокурора страны Юрия Луценко. С обвинениями выступил глава пропрезидентской фракции парламента "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, когда фракция начала изучать, кто получает доходы от нелегальных казино на Украине, выяснилось, что в этом "замазан" весь политикум, вклюяая уже экс-генпрокурора и пока ещё действующего главу МВД. Политик пообещал, что напишет письменное заявление в правоохранительные органы обо всех известных ему фактах.
"Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум... Например, Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино", - сказал Арахамия в эфире украинского телеканала ZIK.
Напомним, что в команде нового президента Украины Владимира Зеленского также есть любители азартных игр. Даниил Гетманцев, которому прочат пост министра в новом правительстве, заявил в интервью "Экономической правде", что хотел бы легализовать казино на Украине.

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