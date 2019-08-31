Авакова и Луценко обвинили в связях с нелегальными казино

Руководитель украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обвинил главу МВД Украины Арсена Авакова и экс-генпрокурора страны Юрия Луценко в связях с подпольным игорным бизнесом.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK. Фрагмент передачи на своей странице в Facebook выложил бывший сотрудник МВД Украины Денис Ярославский.

«Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум... Например, Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино», — сказал Арахамия.

Он сообщил, что лично напишет письменное заявление об известных ему фактах по этому поводу, отметив, что нелегальный игорный бизнес есть и у главы МВД Авакова.

«Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром, много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы легализируем его нелегальный игорный бизнес», — сказал депутат.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил решение оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.

Подробнее — в материале RT.