Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Легитимизация американского подхода»: почему Зеленский назвал «Северный поток —...
Не простая "мороженщица": Продавшая мороженое Путину раскрыла себя
То были не зиги
«Одна война»: стратеги США определили главного врага
Главная / Украина

Авакова и Луценко обвинили в связях с нелегальными казино

31 августа 2019, 21:39  •  115 • Украина
Руководитель украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обвинил главу МВД Украины Арсена Авакова и экс-генпрокурора страны Юрия Луценко в связях с подпольным игорным бизнесом.
 
Reuters
 

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK. Фрагмент передачи на своей странице в Facebook выложил бывший сотрудник МВД Украины Денис Ярославский.

«Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум... Например, Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино», — сказал Арахамия.

Он сообщил, что лично напишет письменное заявление об известных ему фактах по этому поводу, отметив, что нелегальный игорный бизнес есть и у главы МВД Авакова.

«Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром, много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы легализируем его нелегальный игорный бизнес», — сказал депутат.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил решение оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.

Подробнее — в материале RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
31 августа 2019, 11:54
В Киеве подтвердили встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»
31 августа 2019, 11:54
В Донецке установили бюст Захарченко
31 августа 2019, 21:54
В Молдове разгорается новый скандал: аэропорт продан, правительство было в курсе
31 августа 2019, 11:54
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
31 августа 2019, 21:39
«Легитимизация американского подхода»: почему Зеленский назвал «Северный поток — 2» угрозой всей Европе
31 августа 2019, 15:09
Зеленский и Дуда начали двусторонние переговоры
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 августа 2019, 02:24
"Что Су-57 вытворяет...": Российский истребитель снова удивил публику
31 августа 2019, 02:24
Уберите военных: Южная Осетия начала операцию на границе с Грузией
31 августа 2019, 08:39
Боевой «Катран»: какими возможностями будет обладать новейший российский корабельный ...
31 августа 2019, 08:54
Лукашенко продаёт Белоруссию США за 15 млрд долларов (Telegram. Обзор)
31 августа 2019, 02:24
"Вся эта грязь хлынула в Киев": Китай ответил на обвинения советника презид...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носители «Циклон-4»
25 августа 2019, 06:39
Сколько надо ракет и торпед чтоб потопить авианосец?
27 августа 2019, 07:24
Обратим в гражданство США и полуостров вернем: Украинцы придумали "рокировку" с Крымом
29 августа 2019, 01:39
"Провокация с нечеловеческим упорством": Южная Осетия выдвинула Грузии ультиматум по границе
28 августа 2019, 09:24
"Эти "мрii" оставьте обслуге": Волкер поставил ультиматум России и нарвался на ответный в соцсети
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
27 августа 2019, 10:24
«К осени разочарование усилится»: чего смог добиться Владимир Зеленский за первые 100 дней президентства
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.