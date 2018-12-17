Аваков заявил о готовности Украины ответить на наземную агрессию

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в случае «наземной агрессии России» военное положение в стране будет продлено и украинская сторона мобилизует все доступные силы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным действиям, которые могут быть со стороны противника. Если противник совершит наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы», — сказал Аваков.

По его словам, это будет очень сложный вызов, но страна готова «к таким вызовам в полном объёме».

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Россия якобы наращивает вооружённые силы вблизи границ с Украиной.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью kp.ru рассказал о подготовке Киевом провокации.