Аваков заставил Зеленского создать армию ковид-волонтёров

В Кабмине хотят увеличить армию ковид-волонтёров, которые будут следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в магазинах, на рынках, в торговых центрах, кинотеатрах и так далее. Иными словами, кроме «муниципальной стражи», куда уже понабирали волонтёров-атошников, в городах Украины появятся и бригады коронавирусных инспекторов.«Волонтеры будут проверять соблюдение социальной дистанции в... Правильно, в торговых точках и местах общественного отдыха и питания. И конечно же сообщать полиции о всех нарушениях. Но социальная дистанции это такая гибкая вещь, она то больше, то меньше, в зависимости от размера благодарности», - считают пользователи соцсетей, намекая на то, что проверяющие будут просто брать взятки с владельцев торговых заведений, спортзалов и кафе.Идею о привлечении волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности уже поддержал Зеленский. «Это очень хорошая итальянская инициатива. Поддерживаю ее воплощения в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношении масок. Таким образом, исходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и надо соблюдать правила безопасности», - сказал президент.Однако, политолог Михаил Чаплыга уверяет, что трудоустройством волонтеров озаботился министр Аваков – поскольку сил ручных ЧВК и Нацгвардии на все не хватает. По его словам, именно глава МВД поставил «волонтерский ультиматум» Зеленскому: мол, если вы не позволите бездельникам и бандитам легально кормиться на гражданах, они пойдут открыто грабить и насиловать. Как это случилось в Кагарлыке.Чаплыга предрекает, что кроме бандитов из муниципальной охраны (а она, с подачи Авакова, была введена во всех крупных городах, и состоит, как указано выше, из бывших добробатовцев и атошников) появятся и ковид-банды. А потом, украинцам еще и налог «на корону» навяжут.Со своей стороны, правительству Шмыгаля тоже интересно использовать волонтеров, чтобы имитировать снижение уровня безработицы после пандемии. По данным Госстата, более 30% украинцев потеряли работу из-за карантинных мер.Как пишет канал «Легитимный», «сейчас большой уровень безработицы, а правительство хочет многих трудоустроить на «волонтерскую работу», тем самым убить сразу двух зайцев. Вот вам и 500 тысяч рабочих мест, которые обещал Денис Шмыгаль».