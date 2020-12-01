Аваков увидел в угрозах венграм Закарпатья «руку Кремля»

Министр МВД пообещал жестко преследовать экстремистов, которые выдают себя за патриотов, и угрожают гражданам венгерского происхождения. Так отреагировал глава МВД на распространяющееся в сети видео неизвестных с угрозами жителям Закарпатья.При этом в провокации Аваков традиционно обвинил Россию.«Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, — это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация устроена спецслужбами враждебной страны», — заявил Аваков.Напомним, видео, на котором у въезда в город Берегово человек в камуфляжной одежде на фоне символики «Правого сектора» угрожает закарпатским венграм, появилось после информации об исполнении новоизбранными депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной общины гимна Венгрии после принятия присяги.СБУ начала проверку относительно возможных признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской ОТО.Также, накануне СБУ провела обыски в Обществе венгров Закарпатья, в результате чего обнаружила ряд печатных материалов, которые популяризируют «Большую Венгрию» и создание этнической автономии в регионе.