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Аваков уверен, что у украинцев нет накоплений, чтобы обеспечить себя едой на время карантина

23 марта 2020, 23:35  •  35 • Украина
По мнению главы МВД Украины Арсена Авакова, страна находится в одном шаге от экономической катастрофы. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Аваков отметил, что из-за карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции у украинцев заканчиваются деньги, и в скором времени у них не будет возможности обеспечивать себя едой и лекарствами.

Глава МВД считает, что у большинства жителей Украины попросту нет накоплений, а значит денег в лучшем случае хватит на месяц изоляции. После этого в стране может начаться самый настоящий голод.

Аваков предполагает, что спасти положение возможно только при введении 75-процентных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, необходимо ввести запрет на увольнения сотрудников и отправления людей в неоплачиваемый отпуск из-за карантинных мер.

Помимо этого, глава МВД Украины добавил, что нужно временно приостановить начисление процентов по кредитам для частных лиц. А властям в свою очередь необходимо действовать решительно, уверен Аваков. Речь идёт о пересмотре госбюджета и создании фондов для поддержания мер по стабилизации экономики.

Раннее глава Минздрава Украины Илья Емец выразил мнение, что от коронавируса «умрут все пенсионеры».

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