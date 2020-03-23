Аваков уверен, что у украинцев нет накоплений, чтобы обеспечить себя едой на время карантина

По мнению главы МВД Украины Арсена Авакова, страна находится в одном шаге от экономической катастрофы. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.Аваков отметил, что из-за карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции у украинцев заканчиваются деньги, и в скором времени у них не будет возможности обеспечивать себя едой и лекарствами.Глава МВД считает, что у большинства жителей Украины попросту нет накоплений, а значит денег в лучшем случае хватит на месяц изоляции. После этого в стране может начаться самый настоящий голод.Аваков предполагает, что спасти положение возможно только при введении 75-процентных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, необходимо ввести запрет на увольнения сотрудников и отправления людей в неоплачиваемый отпуск из-за карантинных мер.Помимо этого, глава МВД Украины добавил, что нужно временно приостановить начисление процентов по кредитам для частных лиц. А властям в свою очередь необходимо действовать решительно, уверен Аваков. Речь идёт о пересмотре госбюджета и создании фондов для поддержания мер по стабилизации экономики.Раннее глава Минздрава Украины Илья Емец выразил мнение, что от коронавируса «умрут все пенсионеры».