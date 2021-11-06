Аваков: Россия присоединяет Белоруссию методом гитлеровской Германии

Арсен Аваков. Фото: Danil Shamkin/ ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Москва разослала свою армию контролировать четыре тысячи километров границы, считает экс-министр

На Украине продолжают обсуждать мнимую опасность со стороны России. На этот раз российские войска около границы Незалежной разглядел бывший украинский глава МВД Арсен Аваков, предупредивший соотечественников о том, что угроза никуда не делась. Более того, она возросла, ведь, по его мнению, Москва начала "аншлюс" Минска.

Бывший чиновник пришел на ютуб-передачу "Свобода слова Савика Шустера". Он утверждает, что РФ подобралась к границам его страны. По словам Авакова, российские войска контролируют четыре тысячи километров границы. Две тысячи – российские. Еще чуть больше тысячи – белорусские, морские и границы Приднестровья. Везде, указал Аваков, стоят вооруженные силы РФ. Как добавил экс-министр, мир наблюдает "аншлюс" РБ.

Аваков уточнил, что специально говорит об этом. По его мнению, сложившаяся ситуация напоминает аншлюс Австрии в 20 веке, когда канцлер этой страны ради собственного благополучия предал ее и отдал гитлеровской Германии.

До скандальных выборов в Белоруссии в прошлом году руководством стран планировалось полное объединение с Россией в Союзное государство. Позже карту по политической интеграции убрали из списка документов, которые должны были подписать президенты. Теперь же эксперты уверены, что глава РБ Александр Лукашенко окончательно отказался от объединения с РФ.

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, утверждая, что это российские воска, размещенные у границы с Украиной.