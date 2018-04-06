Аваков рассказал о подготовке сотрудников правоохранительных органов к операции в Донбассе

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что подразделения министерства готовятся к операции в Донбассе.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту», — сказал он.

5 апреля украинский президент Пётр Порошенко заявил, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе завершится в мае. После этого, по словам президента, произойдёт смена формата военных действий.

Ранее Аваков призвал Нацполицию и Нацгвардию готовиться к работе на территориях Донбасса и Крыма.