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Аваков рассказал о подготовке сотрудников правоохранительных органов к операции в Донбассе

06 апреля 2018, 22:09  •  100 • Украина
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что подразделения министерства готовятся к операции в Донбассе.
 
Арсен Аваков globallookpress.com © Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com
 

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту», — сказал он.

5 апреля украинский президент Пётр Порошенко заявил, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе завершится в мае. После этого, по словам президента, произойдёт смена формата военных действий.

Ранее Аваков призвал Нацполицию и Нацгвардию готовиться к работе на территориях Донбасса и Крыма.

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