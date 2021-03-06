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Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
06 марта 2021, 04:50 • 38 • Украина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский станет принимать решения, совсем уж неугодные чиновнику. Об этом глава МВД заявил в интервью Дмитрию Гордону.
Также Аваков признал, что у него возникают разногласия с главой государства.
«Он говорит: «Ну, тут ваша позиция понятна». Ну, возможно, так и надо, чтобы был баланс мнений, чтобы мы могли тут двигаться как-то вперёд поступательно», — сказал он.
По словам Авакова, президент Украины иногда принимает решения, которые ему не нравятся.
«У него полномочия, которые ему дали люди. Я могу в некоторых случаях злиться или не соглашаться, а потом я даже Владимиру Александровичу говорю: «Послушайте, в конце концов, за вас проголосовало 73%. Вы имеете право на такую позицию». Он отвечает: «Да». Я говорю: «Поэтому я подчиняюсь. Но вы должны слышать и другую точку зрения», — добавил глава МВД.
Он подчеркнул, что Владимир Зеленский «всегда выслушивает другую позицию» и не принимает поспешных решений. Аваков отметил, что общается с главой Украины несколько раз в неделю.
Напомним, в середине декабря на Украине возбудили уголовное дело о коррупции против Арсена Авакова.
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