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Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке

06 марта 2021, 04:50  •  38 • Украина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский станет принимать решения, совсем уж неугодные чиновнику. Об этом глава МВД заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Также Аваков признал, что у него возникают разногласия с главой государства.

«Он говорит: «Ну, тут ваша позиция понятна». Ну, возможно, так и надо, чтобы был баланс мнений, чтобы мы могли тут двигаться как-то вперёд поступательно», — сказал он.

По словам Авакова, президент Украины иногда принимает решения, которые ему не нравятся.

«У него полномочия, которые ему дали люди. Я могу в некоторых случаях злиться или не соглашаться, а потом я даже Владимиру Александровичу говорю: «Послушайте, в конце концов, за вас проголосовало 73%. Вы имеете право на такую позицию». Он отвечает: «Да». Я говорю: «Поэтому я подчиняюсь. Но вы должны слышать и другую точку зрения», — добавил глава МВД.

Он подчеркнул, что Владимир Зеленский «всегда выслушивает другую позицию» и не принимает поспешных решений. Аваков отметил, что общается с главой Украины несколько раз в неделю.

Напомним, в середине декабря на Украине возбудили уголовное дело о коррупции против Арсена Авакова.

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