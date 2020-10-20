Аваков против! • 110 • Украина

Оппозиция союзу Киева и Анкары

Начавшаяся турецко-азербайджанская агрессия против Арцаха вызвала небывалый подъем в рядах свидомитов. Причин этому множество.



Во-первых, альянс атаковал «сепаратистов», и в случае его победы будет создан столь желательный для Киева прецедент. Во-вторых, нападение направлено не только на НКР, но и на Армению, являющуюся членом ОДКБ, и, соответственно, на Россию. В-третьих, Баку и Анкара явно не церемонятся с выбором средств и методов, подчеркнуто игнорируя международные нормы, используя неконвенциональное оружие и банды террористов. В-четвертых, широкое применение ударных беспилотников дает украинским военным пример, как можно воевать, избегая контактного боя, которого они откровенно боятся.



И, наконец, они всерьез надеются на то, что турки, после того, как помогут азербайджанцам «вернуть» Карабах, посодействуют «украинским братьям» в «освобождении» Донбасса и Крыма. Ну, тут все понятно. Пословица «дурень думкой богатеет» могла бы стать девизом постмайданной Украины. Но именно это и было лейтмотивом визита Зеленского в Анкару, где он выпрашивал у Эрдогана военную помощь для «возвращения отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма».



Но, судя по всему, Украина не ограничивается лишь моральной и дипломатической поддержкой турецко-азербайджанского альянса. В Сети есть информация об украинских поставках Баку боеприпасов и запчастей к вооружению и военной технике советского стандарта, которые еще довольно широко применяются в национальной армии Азербайджана.



Но и это не все. Как сообщил экс-депутат Верховной рады Украины, руководитель парламента Новороссии Олег Царёв, его источники на Украине располагают информацией о том, что на Украине готовятся группы боевиков для отправки в Азербайджан, где они должны будут принять участие в боевых действиях против Сил обороны Арцаха. Возможно, что украинские наемники там уже действуют.



Отметим, что это давняя традиция. Немало украинцев воевало еще в ту карабахскую войну на стороне азербайджанских формирований. Как правило, это были специалисты – летчики, танкисты и артиллеристы. Но тогда о политической мотивации говорить не приходилось – эти «дикие гуси» сражались «чисто за гроши». А вот украинские наемники в Абхазии, Чечне и в Южной Осетии вполне осознанно воевали против России и ее сторонников.



Впрочем, единства в вопросе поддержки азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха на Украине нет. Так, сторонники создания оси Киев-Анкара получили оппонента в лице всесильного министра внутренних дел Арсена Авакова.



Когда депутат от правящей партии «Слуга народа» Людмила Марченко заявила, что Украина уже готова помогать Азербайджану и военной, и гуманитарной помощью, Аваков поспешил заявить: «Украина военной помощи в Нагорном Карабахе никому не окажет... Разве что таблетками, для слишком фантазирующих депутатов, поищем их всей страной».



О том, что Украина сохранит в этом конфликте нейтралитет, он говорил в последние дни не единожды.



Такую позицию наблюдатели связывают прежде всего с этническим происхождением Авакова, отец которого армянин, да еще и родом из Баку.



Известно, что и ранее Аваков выступал против чрезмерного , с его точки зрения, сближения с турками. Даже в «крымском вопросе», который является одной из главных точек солидарности Анкары и Киева.



Как известно, турецкое руководство и спецслужбы этой страны оказывают покровительство экстремистским организациям (запрещенным в России), некогда действовавшим на полуострове, таким, как Хизб ут-Тахрир и «Меджлис крымско-татарского народа». на них же сделал ставку и режим Порошенко, как на «законных представителей населения Крыма».



Часть украинских неонацистских организаций также начала взаимодействовать с этими группировками в различных акциях, вроде блокады Крыма.



Однако другие националисты, связанные с Арсеном Аваковым, Андреем Билецким, «Национальным корпусом» и полком «Азов», находятся с турецкими питомцами в состоянии конфликта.



Так, один из командиров националистического полка «Азов» Игорь Криворучко в 2018 году заявлял, что «крымско-татарский батальон Ислямова (боевая организация «Меджлиса») — это этническая маргинальная банда гопников, которые занимаются криминалом в Херсонской области и к войне с Россией не имеют никакого отношения».



«Меджлис больше напоминает деятельность диверсионного партизанского движения, чем союзника», – сказал Криворучко, усмотрев в их действиях сепаратизм и посягательство на территориальную целостность Украины.



И эти обвинения имеют под собой все основания – вожди «Меджлиса» видят будущее Крыма как турецкого протектората, а отнюдь не как региона в составе Украины. Их нынешняя позиция связана с тем, что они прекрасно понимают, что вхождение Крыма в Россию похоронило их надежды на «независимость» и «ассоциацию с Турцией».



Но самое смешное, что в украинском руководстве немало таких людей, которые готовы видеть Крым хоть турецким, хоть американским, лишь бы не российским.



Аваков выступает против союза с Турцией, в котором Зе-команда усмотрела чудесное решение всех своих проблем, давая понять, что это может стоить Украине тех земель, которые Турция полагает «своими». А это, между прочим, Херсонская, Николаевская, Одесская и Ченовицкая области. Что именно заставляет Авакова идти против нынешней генеральной линии «президента»-комика – украинский патриотизм или армянское происхождение?



Конечно, может иметь значение и то, и другое. Но главная причина все же иная. Аваков является своего рода «смотрящим» от наднациональных структур Запада. Напомним, что в известном письме директора регионального направления Всемирного банка Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера Авакова называли человеком, способным гарантировать реализацию на Украине интересов Запада (офис Всемирного банка отрицал существование этого письма, однако его копия была «слита» в Сеть).



А в настоящий момент Запад весьма обеспокоен стремлением Анкары вести «свою игру» и намерением Эрдогана выступить в роли халифа, объединив под «своей рукой» всех мусульман. В свете этого предпринимаются шаги, призванные помешать усилению Турции. В этом направлении и действует Аваков.



Насколько он преуспеет в этом, станет ясно в ближайшее время. Впрочем, надежды Зеленского на то, что Эрдоган будет решать для него «проблемы оккупированных территорий» несостоятельны. Наоборот – турецкий лидер объективно заинтересован в максимальном ослаблении Украины, которое позволит ему как следует поживиться за ее счет.



Его «помощь», если она вообще последует, будет иметь символический характер. Зато за нее он потребует множество бонусов, вроде создания крымско-татарских анклавов под турецким контролем. Кое о чем он прямо рассказал на совместной с украинским гостем преес-конференции.



«Сейчас продолжается работа по воплощению строительства жилья для наших братьев крымских татар и строительства в Киеве комплекса мечетей. Мы на сегодняшних переговорах обговорили положение дел этого вопроса», - заявил Эрдоган.



Реализация этих турецких задумок может значительно усилить напряжение на Украине, чем не преминет воспользоваться Аваков, используя подконтрольных ему нацистов. И тут он получит возможности не только для выполнения задач Запада, но и для реализации собственных целей.

Оппозиция союзу Киева и АнкарыНачавшаяся турецко-азербайджанская агрессия против Арцаха вызвала небывалый подъем в рядах свидомитов. Причин этому множество.Во-первых, альянс атаковал «сепаратистов», и в случае его победы будет создан столь желательный для Киева прецедент. Во-вторых, нападение направлено не только на НКР, но и на Армению, являющуюся членом ОДКБ, и, соответственно, на Россию. В-третьих, Баку и Анкара явно не церемонятся с выбором средств и методов, подчеркнуто игнорируя международные нормы, используя неконвенциональное оружие и банды террористов. В-четвертых, широкое применение ударных беспилотников дает украинским военным пример, как можно воевать, избегая контактного боя, которого они откровенно боятся.И, наконец, они всерьез надеются на то, что турки, после того, как помогут азербайджанцам «вернуть» Карабах, посодействуют «украинским братьям» в «освобождении» Донбасса и Крыма. Ну, тут все понятно. Пословица «дурень думкой богатеет» могла бы стать девизом постмайданной Украины. Но именно это и было лейтмотивом визита Зеленского в Анкару, где он выпрашивал у Эрдогана военную помощь для «возвращения отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма».Но, судя по всему, Украина не ограничивается лишь моральной и дипломатической поддержкой турецко-азербайджанского альянса. В Сети есть информация об украинских поставках Баку боеприпасов и запчастей к вооружению и военной технике советского стандарта, которые еще довольно широко применяются в национальной армии Азербайджана.Но и это не все. Как сообщил экс-депутат Верховной рады Украины, руководитель парламента Новороссии Олег Царёв, его источники на Украине располагают информацией о том, что на Украине готовятся группы боевиков для отправки в Азербайджан, где они должны будут принять участие в боевых действиях против Сил обороны Арцаха. Возможно, что украинские наемники там уже действуют.Отметим, что это давняя традиция. Немало украинцев воевало еще в ту карабахскую войну на стороне азербайджанских формирований. Как правило, это были специалисты – летчики, танкисты и артиллеристы. Но тогда о политической мотивации говорить не приходилось – эти «дикие гуси» сражались «чисто за гроши». А вот украинские наемники в Абхазии, Чечне и в Южной Осетии вполне осознанно воевали против России и ее сторонников.Впрочем, единства в вопросе поддержки азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха на Украине нет. Так, сторонники создания оси Киев-Анкара получили оппонента в лице всесильного министра внутренних дел Арсена Авакова.Когда депутат от правящей партии «Слуга народа» Людмила Марченко заявила, что Украина уже готова помогать Азербайджану и военной, и гуманитарной помощью, Аваков поспешил заявить: «Украина военной помощи в Нагорном Карабахе никому не окажет... Разве что таблетками, для слишком фантазирующих депутатов, поищем их всей страной».О том, что Украина сохранит в этом конфликте нейтралитет, он говорил в последние дни не единожды.Такую позицию наблюдатели связывают прежде всего с этническим происхождением Авакова, отец которого армянин, да еще и родом из Баку.Известно, что и ранее Аваков выступал против чрезмерного , с его точки зрения, сближения с турками. Даже в «крымском вопросе», который является одной из главных точек солидарности Анкары и Киева.Как известно, турецкое руководство и спецслужбы этой страны оказывают покровительство экстремистским организациям (запрещенным в России), некогда действовавшим на полуострове, таким, как Хизб ут-Тахрир и «Меджлис крымско-татарского народа». на них же сделал ставку и режим Порошенко, как на «законных представителей населения Крыма».Часть украинских неонацистских организаций также начала взаимодействовать с этими группировками в различных акциях, вроде блокады Крыма.Однако другие националисты, связанные с Арсеном Аваковым, Андреем Билецким, «Национальным корпусом» и полком «Азов», находятся с турецкими питомцами в состоянии конфликта.Так, один из командиров националистического полка «Азов» Игорь Криворучко в 2018 году заявлял, что «крымско-татарский батальон Ислямова (боевая организация «Меджлиса») — это этническая маргинальная банда гопников, которые занимаются криминалом в Херсонской области и к войне с Россией не имеют никакого отношения».«Меджлис больше напоминает деятельность диверсионного партизанского движения, чем союзника», – сказал Криворучко, усмотрев в их действиях сепаратизм и посягательство на территориальную целостность Украины.И эти обвинения имеют под собой все основания – вожди «Меджлиса» видят будущее Крыма как турецкого протектората, а отнюдь не как региона в составе Украины. Их нынешняя позиция связана с тем, что они прекрасно понимают, что вхождение Крыма в Россию похоронило их надежды на «независимость» и «ассоциацию с Турцией».Но самое смешное, что в украинском руководстве немало таких людей, которые готовы видеть Крым хоть турецким, хоть американским, лишь бы не российским.Аваков выступает против союза с Турцией, в котором Зе-команда усмотрела чудесное решение всех своих проблем, давая понять, что это может стоить Украине тех земель, которые Турция полагает «своими». А это, между прочим, Херсонская, Николаевская, Одесская и Ченовицкая области. Что именно заставляет Авакова идти против нынешней генеральной линии «президента»-комика – украинский патриотизм или армянское происхождение?Конечно, может иметь значение и то, и другое. Но главная причина все же иная. Аваков является своего рода «смотрящим» от наднациональных структур Запада. Напомним, что в известном письме директора регионального направления Всемирного банка Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера Авакова называли человеком, способным гарантировать реализацию на Украине интересов Запада (офис Всемирного банка отрицал существование этого письма, однако его копия была «слита» в Сеть).А в настоящий момент Запад весьма обеспокоен стремлением Анкары вести «свою игру» и намерением Эрдогана выступить в роли халифа, объединив под «своей рукой» всех мусульман. В свете этого предпринимаются шаги, призванные помешать усилению Турции. В этом направлении и действует Аваков.Насколько он преуспеет в этом, станет ясно в ближайшее время. Впрочем, надежды Зеленского на то, что Эрдоган будет решать для него «проблемы оккупированных территорий» несостоятельны. Наоборот – турецкий лидер объективно заинтересован в максимальном ослаблении Украины, которое позволит ему как следует поживиться за ее счет.Его «помощь», если она вообще последует, будет иметь символический характер. Зато за нее он потребует множество бонусов, вроде создания крымско-татарских анклавов под турецким контролем. Кое о чем он прямо рассказал на совместной с украинским гостем преес-конференции.«Сейчас продолжается работа по воплощению строительства жилья для наших братьев крымских татар и строительства в Киеве комплекса мечетей. Мы на сегодняшних переговорах обговорили положение дел этого вопроса», - заявил Эрдоган.Реализация этих турецких задумок может значительно усилить напряжение на Украине, чем не преминет воспользоваться Аваков, используя подконтрольных ему нацистов. И тут он получит возможности не только для выполнения задач Запада, но и для реализации собственных целей. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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