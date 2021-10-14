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Аваков призвал Киев разработать план "возвращения" Крыма и Донбасса военным путем

14 октября 2021, 18:35  •  32 • Политика
Арсен Аваков. Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Незалежной нужна Национальная единая стратегия по неподконтрольным Киеву территориям
Украина должна разработать план "возвращения" неподконтрольных киевскому режиму территорий военным путем. К этому призвал руководство страны экс-глава МВД Арсен Аваков в блоге на сайте издания "Украинская правда".
Он назвал странной ситуацию, когда некоторые генералы ВСУ заявляют, что в генштабе не рассматривают сценарии "возвращения" под юрисдикцию Киева российского Крыма и Донбасса. Аваков посоветовал начальству Вооруженных сил страны оставить тему возвращения "оккупированных территорий" дипломатическим путем для сотрудников дипведомства.
"Армия должна делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий", – цитирует РИА "Новости" бывшего министра.
Аваков считает, что Украина должна на госуровне закрепить стратегию "деоккупации и реинтеграции" не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей. И чтобы это был не какой-то там формальный документ, а законом утверждена роль и место "каждого государственного института, каждого украинца в этом процессе".
По его мнению, сегодня Незалежной критически необходима Национальная единая стратегия по Крыму и Донбассу. Причем ее выработкой должны заняться все структуры власти при тесом сотрудничестве с украинским обществом и западными партнерами. Последних Аваков не поленился перечислить:   ООН, НАТО, ЕС, а "также ряд стран, прежде всего – США, Великобритания, Франция, Канада, Германия, Италия, Япония и многие другие.
"Украина не должна остаться в стороне формирования новой стратегии безопасности Европы и мира", – резюмировал политик.
Судя по громкому тексту, Аваков, о котором после его отставки в июле нынешнего года долго не было ни слышно, ни видно, начинает свое возможное восхождение к президентскому креслу. Еще летом эксперты в Москве предполагали, что экс-министр МВД может возглавить военную хунту после очередного госпереворота в Незалежной.
С таким прогнозом выступил замдиректора российского Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, Вашингтон давно не устраивает нынешняя ситуация в соборной под руководством Владимира Зеленского.
И нельзя забывать, что именно Авакову подчиняются все бегающие по украинским просторам нацбатальоны и группировки неонацистов.

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