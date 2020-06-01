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Аваков пошел на аресты представителей «Нацкорпуса»

01 июня 2020, 15:55  •  275 • Украина

Арсен Аваков дал команду зачистить всех неуправляемых уличных радикалов добровольцев из разных организаций. Под раздачу попали активисты Национального Корпуса.

В ночь с 28 на 29 мая по ряду адресов в Киеве в домах праворадикалов «Нацкорпус» прошли обыски. Кое-кто уже загремел в СИЗО. Сам Нацкорпус и его лидер Андрей Билецкий молчат по этому поводу, надеясь, что еще получится «порешать». Но это вряд ли, особенно если учесть, что в последнее время эта группа националистов отдалилась от Авакова, и «продалась» Юлии Тимошенко (по другим данным, была сдана в аренду). «Обыски у людей Билецкого готовились не за день, и не за два. Доказательная база хорошая», - уверяет источник в МВД. Он же подтверждает, что таким образом министр МВД действует на упреждение, что вызвано предстоящими разборками с СБУ. Действительно, Иван Баканов, глава спецслужбы, настроен против Авакова и уговаривает президента отправить Арсена Борисовича в отставку. С ним в унисон играет и Михаил Сааакашвиви, имеющий с Аваковым давние личные счеты. Поэтому против главного силового министра интригует сейчас «квартальная» часть президентского окружения.

Президент вызывал Авакова «на ковер» и потребовал оперативного реагирования на криминальный беспредел (изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке, расстрел маршруток в Броварах). Министр уже арестовал и показал шестерых броварских стрелков – чувствуется, что для него многое поставлено на кон, ранее глава МВД даже не шевелился из-за таких пустяков. Как отмечает ТГ-канал «Легитимный», Арсена Авакова никто увольнять не будет, как бы сейчас не прокачивали тему. Тем не менее, в Офисе президента продолжат лоббировать тему с отставками губернаторов, которые назначены по квоте Авакова – в Харьковской, Одесской, Киевской областях.

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