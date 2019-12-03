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Аваков попал в ловушку "путинского дзюдо": В Сети объяснили просчёт Украины
03 декабря 2019, 17:39 • 250 • В мире
Глава украинского МВД Арсен Аваков накануне резко отреагировал на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина. Российский политик ранее сказал, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". На примере этой пикировки в Сети отметили, что украинец, по сути, не заметил, как попал в ловушку из-за собственного незнания, как работает "путинское дзюдо".
Заочная пикировка украинского министра Арсена Авакова и спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина дала повод объяснить незнающим, что представляет собой "путинское дзюдо". Автор телеграм-канала "Русский тарантасъ", отметил, что, по всей видимости, кое-кто не в курсе, как работает эта стратегия.
"Первое предложение конструктивно - фактически это обмен, бартер, услуга за услугу.
Второе предложение - на порядок хуже, но умный человек, прощемивший первое из-за своей тупорогости, вздохнёт, поругает себя и примет, взамен получив небольшой шукранчик - "за уважуху". А третье предложение озвучил Володин", - отметил он.
Скриншот Telegram/Русский тарантасъ
Напомним, что ранее Володин предупредил, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей".
Это вызвало гнев украинского главы МВД. На своей странице в Facebook Аваков оскорбил спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также обвинил его в том, что он присылает "стекла для розовых очков" тем, кто хочет дружить с Россией.
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