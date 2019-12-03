Аваков попал в ловушку "путинского дзюдо": В Сети объяснили просчёт Украины

Заочная пикировка украинского министра Арсена Авакова и спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина дала повод объяснить незнающим, что представляет собой "путинское дзюдо". Автор телеграм-канала "Русский тарантасъ", отметил, что, по всей видимости, кое-кто не в курсе, как работает эта стратегия.

"Первое предложение конструктивно - фактически это обмен, бартер, услуга за услугу.

Второе предложение - на порядок хуже, но умный человек, прощемивший первое из-за своей тупорогости, вздохнёт, поругает себя и примет, взамен получив небольшой шукранчик - "за уважуху". А третье предложение озвучил Володин", - отметил он.

Скриншот Telegram/Русский тарантасъ

Напомним, что ранее Володин предупредил, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей".

Это вызвало гнев украинского главы МВД. На своей странице в Facebook Аваков оскорбил спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также обвинил его в том, что он присылает "стекла для розовых очков" тем, кто хочет дружить с Россией.