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Аваков пообещал защиту кандидатам в президенты Украины
15 января 2019, 03:09 • 36 • Политика
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал защиту всем без исключения кандидатам в президенты страны. "Все кандидаты получат защиту, а не преференции", — написал высокопоставленный чиновник в своем микроблоге Twitter.
Напомним, что выборы президента Украины пройдут уже через несколько месяцев — 31 марта 2018 года. Президентская кампания стартовала 31 декабря, тем не менее действующий глава украинского государства Петр Порошенко пока не объявил о том, намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.
Фаворитом предвыборной гонки считается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она заявила о своем намерении принять участие в электоральном процессе, тем не менее официально еще не зарегистрировала свою кандидатуру.
В любом случае на данный момент украинский ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты. Это мэр Львова Андрей Садовый, экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, нардеп Сергей Каплин и самовыдвиженец, профессор Национального университета биоресурсов Виталий Скоцик.
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