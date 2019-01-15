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Аваков пообещал защиту кандидатам в президенты Украины

15 января 2019, 03:09  •  36 • Политика
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал защиту всем без исключения кандидатам в президенты страны. "Все кандидаты получат защиту, а не преференции", — написал высокопоставленный чиновник в своем микроблоге Twitter.
Напомним, что выборы президента Украины пройдут уже через несколько месяцев — 31 марта 2018 года. Президентская кампания стартовала 31 декабря, тем не менее действующий глава украинского государства Петр Порошенко пока не объявил о том, намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.
Фаворитом предвыборной гонки считается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она заявила о своем намерении принять участие в электоральном процессе, тем не менее официально еще не зарегистрировала свою кандидатуру.
В любом случае на данный момент украинский ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты. Это мэр Львова Андрей Садовый, экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, нардеп Сергей Каплин и самовыдвиженец, профессор Национального университета биоресурсов Виталий Скоцик.
"На совещании МВД с участием члена ЦИК, гражданской сети "ОПОРА", членов коллегии МВД и руководства Нацполиции Украины согласовали механизмы обеспечения общественной безопасности и законности выборов. Действовать скоординировано и решительно. Все кандидаты получат защиту, а не преференции", — написал Аваков.
На нараді МВС за участю члена ЦВК, Громадянської мережі ОПОРА @opora, членів колегії МВС та керівництва НПУ @NPU_GOV_UA, узгодили механізми забезпечення публічної безпеки і законності виборів. Діятимемо скоординовано та рішуче. Всі кандидати отримають захист, а не преференції! pic.twitter.com/xmc8EgJKFK
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 14 января 2019 г.

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