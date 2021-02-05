Аваков подтвердил: Власть зачищает информационное поле, намеренно затягивая суды по телеканалам

Заблокированным телеканалам из холдинга «Новости» пытаются помешать добиться справедливости в судебном порядке путем манипуляций и подлогов. Пресс-служба Зеленского сообщила, что телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK подали иск в Верховный суд об обжаловании указа президента.Интересно, не правда ли? Редкий случай, когда о телодвижениях «репрессированных» любезно сообщают сами цензоры. Как пишет ТГ-канал «Под мантией», тут речь идет о технологиях власти, а не о юридических процедурах.Действительно, лидер оппозиционной силы Виктор Медведчук говорил о том, что намерен оспорить решение власти относительно санкций к нелояльным СМИ в Верховном суде, однако пока таких действий юристы холдинга не предпринимали.«Иски, поданные, якобы, в интересах телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, являются технологией власти с целью получить в подконтрольном себе судебном процессе выгодные решения об отказе в открытии производств», - объяснили в официальном заявлении руководители вышеназванных СМИ.В нем также сказано, что в ближайшее время три телеканала медиа-холдинга «Новости» зайдут с исками в Верховный суд для проведения «открытого судебного процесса о признании противоправным указа президента Украины о введении санкций и его отмене».Новость об исках прокомментировал депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Для него она стала неожиданностью.«На съезде ОПЗЖ сегодня сообщили, что иски об отмене указа президента каналы будут подавать в течении трёх-четырёх дней. Я с удивлением узнал, что иск уже подан. Это задача для школьников - манипуляция, юридический трюк, суть которого заключается в том, что фейковый истец подаёт «кривой» иск якобы в интересах канала, прогнозируемо проигрывает его и тем самым делает невозможным победу настоящего истца, если такой появится. Суд просто откажет настоящему истцу, мотивируя отказ тем, что аналогичный иск по таким же основаниям ранее был уже рассмотрен, и по нему вынесено решение об отказе в удовлетворении», - пояснил экс-заместитель генпрокурора.Он добавил, что такой юридический фейк становится возможным, если действующая власть (ответчик) и суд находятся в сговоре и действуют как одна преступная группа.Впрочем, и без манипуляций ОПЗЖ вряд ли выйдет победителем из этой схватки.«В Верховном суде у каналов ничего не получится. В ноябре прошлого года ВСУ оставил в силе указ президента по решению СНБО относительно блокировки ВК и «Одноклассников». Ситуация идентична», - уверен блогер Анатолий Шарий. «От практики никто не отступит. Кто говорит иное – врет», - резюмировал политик.А вот политический эксперт Руслан Бортник не сомневается, что суд обязательно станет на сторону каналов, но вот сколько будет длиться процесс - никому не известно. «Вдохновители решения по закрытию телеканалов рассчитывают, что этот суд будет длиться очень долго. Они хотят выиграть время, чтобы переформатировать информационное поле и провести ряд непопулярных решений», - уверен эксперт.Кстати, эту тактику подтвердил и глава МВД Аваков. «Я поддерживаю полностью все, что сделал президент Украины. И я есть часть этого решения. Владельцы телеканалов могут обратиться в суд. Мы могли бы дождаться окончания расследования, хоть это и продолжалось бы годы, но мы выбрали путь защититься от информационного яда, а уже потом продолжать расследование», - сообщил силовик в эфире ток-шоу «Право на власть».Другими словами – сначала сажаем, потом судим.