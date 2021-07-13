Аваков подал в отставку через сутки после встречи с послом США, сообщают в Раде

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке. Подобные слухи активно распространяются среди депутатов Верховной рады. Увольнение произошло через сутки после встречи Авакова с новыми послом США.

Депутаты из правящей партии "Слуга народа" обсуждают отставку Арсена Авакова. Источник украинского издания "Страна.ua" сообщает, что накануне вечером депутат Давид Арахамия предупредил заместителей глав фракции о предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Причём, всё держат в секрете. И многих депутатов об этом не информируют, - пояснил он.

"Слуги" распространяют слухи о том, что Аваков уже написал заявление по просьбе Зеленского. Ожидается, что кандидатом для замещения вакантной должности станет депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" - Александр Бакумов. В этом случае Зеленский сможет взять под контроль МВД, поставив там своего человека.

Отметим, что Аваков - единственный министр, который работал при Петре Порошенко и смог перейти в новое правительство после победы Зеленского на выборах. Всё это время он возглавлял Министерство внутренних дел.

Эксперты объясняют несменяемость Авакова тем, что Зеленский его боится. Глава МВД контролирует ряд националистических группировок, которые готовы по первому сигналу прийти к офису президента.

Примечательно, что последнее сообщение в официальном Twitter Авакова было опубликовано 23 часа назад. В нём министр сообщил о встрече с Джорджем Кентом - специалистом Госдепартамента по Украине, который возглавил американское посольство в Киеве.