Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся

Глава МВД Украины Арсен Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу. Журналист Дмитрий Гордон только ехидно ухмыльнулся, не удержался и закивал.

Гордон взял у главного полицейского Украины большое интервью, в ходе которого Арсен Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу. Его цель в том, чтобы дождаться развала России и присоединить к Украине территории.

Гордон попросил своего собеседника честно ответить: "О Крыме и Донбассе можно забыть?" Тот признался, что так не думает. И не будет думать так, если пройдёт ещё 10 лет без изменения ситуации.

"Что-нибудь случится в России: начнётся революция, или распад России, или ещё что-то там произойдёт, а мы не готовы. Вот за это я переживаю. Вдруг война, а мы не готовы", - произнёс глава МВД Украины.

Аваков продемонстрировал "журнальчик на всех языках", где этот план прописан. Речь идёт о "Механизме малых шагов", разработанном МВД Украины в 2018 году. При этом министр сразу же охарактеризовал указанное в нём.

"Проблема в чём у этого плана? Если мы верим в слова Путина, что он готов к мирному урегулированию, этот план работает. А если Путин врёт…" - произнёс Аваков.

"Конечно!" - тут же среагировал на слово-триггер Дмитрий Гордон, ехидно ухмыльнулся и закивал головой.

"… то этот план не работает, - продолжил Аваков. - Он просто лежит как теория, как один из механизмов, который предлагает развитие ситуации".