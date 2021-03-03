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Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
03 марта 2021, 03:30 • 852 • Политика
Глава МВД Украины Арсен Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу. Журналист Дмитрий Гордон только ехидно ухмыльнулся, не удержался и закивал.
Гордон взял у главного полицейского Украины большое интервью, в ходе которого Арсен Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу. Его цель в том, чтобы дождаться развала России и присоединить к Украине территории.
Гордон попросил своего собеседника честно ответить: "О Крыме и Донбассе можно забыть?" Тот признался, что так не думает. И не будет думать так, если пройдёт ещё 10 лет без изменения ситуации.
"Что-нибудь случится в России: начнётся революция, или распад России, или ещё что-то там произойдёт, а мы не готовы. Вот за это я переживаю. Вдруг война, а мы не готовы", - произнёс глава МВД Украины.
Аваков продемонстрировал "журнальчик на всех языках", где этот план прописан. Речь идёт о "Механизме малых шагов", разработанном МВД Украины в 2018 году. При этом министр сразу же охарактеризовал указанное в нём.
"Проблема в чём у этого плана? Если мы верим в слова Путина, что он готов к мирному урегулированию, этот план работает. А если Путин врёт…" - произнёс Аваков.
"Конечно!" - тут же среагировал на слово-триггер Дмитрий Гордон, ехидно ухмыльнулся и закивал головой.
"… то этот план не работает, - продолжил Аваков. - Он просто лежит как теория, как один из механизмов, который предлагает развитие ситуации".
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