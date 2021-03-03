Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обстановка обостряется. 13 боевых кораблей НАТО подошли к российским границам
Белорусам повезло! Лайфхак по работе с МФУ
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
"Ой, извините": Джо Байден признался, что не понимает, о чём говорит и...
Главная / Политика

Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся

03 марта 2021, 03:30  •  852 • Политика
Глава МВД Украины Арсен Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу. Журналист Дмитрий Гордон только ехидно ухмыльнулся, не удержался и закивал.
Гордон взял у главного полицейского Украины большое интервью, в ходе которого Арсен Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу. Его цель в том, чтобы дождаться развала России и присоединить к Украине территории.
Гордон попросил своего собеседника честно ответить: "О Крыме и Донбассе можно забыть?" Тот признался, что так не думает. И не будет думать так, если пройдёт ещё 10 лет без изменения ситуации.
"Что-нибудь случится в России: начнётся революция, или распад России, или ещё что-то там произойдёт, а мы не готовы. Вот за это я переживаю. Вдруг война, а мы не готовы", - произнёс глава МВД Украины.
Аваков продемонстрировал "журнальчик на всех языках", где этот план прописан. Речь идёт о "Механизме малых шагов", разработанном МВД Украины в 2018 году. При этом министр сразу же охарактеризовал указанное в нём.
"Проблема в чём у этого плана? Если мы верим в слова Путина, что он готов к мирному урегулированию, этот план работает. А если Путин врёт…" - произнёс Аваков.
"Конечно!" - тут же среагировал на слово-триггер Дмитрий Гордон, ехидно ухмыльнулся и закивал головой.
"… то этот план не работает, - продолжил Аваков. - Он просто лежит как теория, как один из механизмов, который предлагает развитие ситуации".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



852
Источник
Похожие новости
03 марта 2021, 03:30
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
02 марта 2021, 23:50
Лукашенко предложил России альтернативу новым военным авиабазам: "Зачем деньги зря тратить"
03 марта 2021, 03:30
"Они на что-то напросятся": Политолог прочитал между строк истинную цель санкций США
03 марта 2021, 08:05
"Я бы сказала расстрелять": Видео украинской военнослужащей в TikTok вывело из себя "патриотов"
03 марта 2021, 01:40
"НАТО и США не смогут с ней ничего сделать": Военный эксперт о русской "убийце" авианосцев
03 марта 2021, 03:30
Заявления украинской элиты о воде для Крыма её показали истинное лицо: "Просто марионетки"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2021, 23:05
В Армении "сдали" Пашиняна: "Саркисян в шоковом состоянии покинул Генштаб"
27 февраля 2021, 12:50
Украину хотели "повесить" на Россию. Но одна фраза Путина разоблачила все планы
26 февраля 2021, 00:10
Госдеп США дал указание военным Армении
25 февраля 2021, 23:15
Когда Львов остановит транзит российского газа в Европу?
02 марта 2021, 03:40
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
02 марта 2021, 14:40
"Через три дня Россия рассыплется": Востоковед раскрыла тайного союзника Японии
25 февраля 2021, 09:30
В США обеспокоены еще одной победой Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.