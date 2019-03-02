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Аваков ответил на вопрос о своей карьере после президентских выборов на Украине
02 марта 2019, 10:54 • 145 • Украина
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью theБабель рассказал о своих карьерных планах после выборов президента страны.
РИА Новости
«Будут выборы в парламент, будет создана коалиция, появится новое правительство. Там могу быть я, а могу и не быть. Возможно, пойду работать в журналистику», — пояснил министр.
По его словам, обстоятельства для ухода в отставку «всегда возникают».
Ранее Аваков заявил, что правоохранители получили почти 2 тыс. сообщений о нарушениях в ходе предвыборной кампании на Украине, возбуждено уже 89 уголовных дел.
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