Аваков ответил на вопрос о своей карьере после президентских выборов на Украине

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью theБабель рассказал о своих карьерных планах после выборов президента страны.

«Будут выборы в парламент, будет создана коалиция, появится новое правительство. Там могу быть я, а могу и не быть. Возможно, пойду работать в журналистику», — пояснил министр.

По его словам, обстоятельства для ухода в отставку «всегда возникают».

Ранее Аваков заявил, что правоохранители получили почти 2 тыс. сообщений о нарушениях в ходе предвыборной кампании на Украине, возбуждено уже 89 уголовных дел.



Лидер фракции украинской партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил о политической ангажированности Авакова по проблеме «подкупа» избирателей в преддверии президентских выборов.