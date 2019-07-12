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Аваков оценил вынесенный в Италии приговор украинцу
12 июля 2019, 19:09 • 139 • Украина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал информацию о том, что в Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.
Reuters
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«24 года Виталию Маркиву — несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и Украина не виноваты в гибели репортёра Роккелли», — написал он.
Также он выразил мнение, что Маркив «стал жертвой агрессивной России».
Ранее итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе Роккелли.
Маркива, у которого есть гражданство Украины и Италии, задержали летом 2017 года в Болонье.
В мае 2014 года под Славянском были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов, гражданин России, их обстреляли из миномётов. Позднее следствие выяснило, что итальянского репортёра обстреляли намеренно.
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