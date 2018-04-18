Аваков обсудил с помощником госсекретаря США план по «возвращению» Донбасса и Крыма

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своём Twitter заявил, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом план по «возвращению» Крыма и Донбасса.

«С заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом очень детально обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step (шаг за шагом. — RT)...» — говорится в сообщении.

Ранее Аваков рассказал о плане по реинтеграции Донбасса.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал план Киева.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.