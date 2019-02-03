Аваков не спешит мешать созданию на Украине системы подкупа избирателей

Как заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, в стране якобы пытаются создать систему для массового подкупа избирателей на выборах. Однако он не спешит вмешиваться в ситуацию и пресекать подобную деятельность.

Правоохранительные органы Украины зафиксировали попытку массового подкупа избирателей перед проведением президентских выборов в стране. Об этом сообщил украинских министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам политика, злоумышленники пытаются создать систему масштабного подкупа граждан. Однако пока ведомство предпочитает следить за развитом событий, но не вмешиваться.

"Если она перейдет в фазу совершенного преступления, полиция обязательно в нее вмешается", - добавил он.

Напомним, ранее МИД Украины заявил о том, что Киев отказывается допускать на выборы, которые пройдут в марте 2019 года, российских наблюдателей по линии ОБСЕ. Это является грубым нарушением международных договоренностей.

Не стоит также забывать и о том, что украинская сторона закрыла избирательные участки на территории России, тем самым ограничив права проживающих в стране украинцев.