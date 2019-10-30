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Аваков назвал условие для своей отставки
30 октября 2019, 01:54 • 18 • Украина
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, в каком случае он может принять решение уйти в отставку со своего поста.
globallookpress.com © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
«Когда я почувствую, что я бесполезен и что мои принципы не совпадают с тем, что происходит. Пока это не так», — уточнил он в комментарии интернет-каналу «Громадське».
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что предоставил Авакову, как и другим министрам и правоохранителям, испытательный срок до конца года.
В августе украинский премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что Аваков отвечает за безопасность в стране «в условиях войны и молодого правительства».
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