Аваков назвал условие для своей отставки

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, в каком случае он может принять решение уйти в отставку со своего поста.

«Когда я почувствую, что я бесполезен и что мои принципы не совпадают с тем, что происходит. Пока это не так», — уточнил он в комментарии интернет-каналу «Громадське».

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что предоставил Авакову, как и другим министрам и правоохранителям, испытательный срок до конца года.

В августе украинский премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что Аваков отвечает за безопасность в стране «в условиях войны и молодого правительства».