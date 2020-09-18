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Аваков назвал Лукашенко сумасшедшим манипулятором

18 сентября 2020, 15:30  •  23 • Украина

Глава МВД Арсен Аваков публично оскорбил президента Белоруссии. Силовик на своей странице в Фейсбуке назвал лидера соседнего государства сумасшедшим. «Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойе вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина», — написал украинский чиновник.

При этом один из организаторов госпереворота на Украине двулично заявил, что каждый народ сам имеет право определять свою судьбу — без внешнего вмешательства. Заметим, о паранойе власти говорит политик, пересидевший двух президентов и трёх премьеров: выковырять Авакова из кресла главы МВД не удалось ни Порошенко, ни тем более Зеленскому.

«Если кто-то сходит с ума, это не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем об Украине, а Беларуси желаем только мира и процветания. Украина не вмешивается во внутренне дела других стран. Так что, попейте водички господин Лукашенко и успокойтесь», — посоветовал президенту главный полицейский Украины. Такое заявление он сделал после выступления Александра Лукашенко на Женском форуме в Минске, где «Батька» заявил об укреплении границы с Украиной. Ответ он получил немедленно. Глава МВД в хамском стиле порекомендовал Лукашенко «искать бревно в своём глазу», и обвинил его в манипуляциях. «Украинцы — друзья белорусам, так что не манипулируйте, обвиняя соседей», — подвёл итог главный полицейский.

Напомним, что накануне 228 депутата ВР приняли недружественное к Лукашенко заявление, где выразили мнение, что президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни честными.

«Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы», — считают нардепы украинского парламента.

Под давлением западных хозяев украинская власть поссорилась ещё с одним соседом, при этом «выстрелив» себе в ногу. Если РБ закроет границы, то дизтопливо, картошку, молочку и ещё многие товары Украине придётся покупать в Европе или других странах СНГ. Можно забыть и о Минской переговорной площадке по Донбассу.

Правда, эксперты напоминают о том, что Аваков не впервые садится в лужу со своими заявлениями. «Как бы не пришлось потереть этот пост — как было с Трампом», — напоминает блогер Инга Кирюхина. Действительно, в июле 2016 года Арсен Аваков опубликовал пост в котором называл кандидата в президенты США Дональда Трампа опасным и бесстыдным маргиналом.

«И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени. Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина, быть гарантом демократических свобод в США и мире. Не зря Манафорт раньше возглавлял штаб Януковича, а сейчас Трампа. Янукович через Крым сбежал в Россию. Куда Манафорт приведёт Трампа?», — написал Аваков, дополнив свой пост графическим поцелуем между Трампом и Путиным. Правда, накануне победы Трампа в президентской гонке украинский министр тихо потёр у себя это сообщение и больше о нём не вспоминал.

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