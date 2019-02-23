Аваков намекнул на обыски в предвыборных штабах Порошенко

Предвыборная борьба кандидатов в президенты Украины обретает новые краски. Похоже, ведущие кандидаты, кроме Зеленского, сумели привлечь на свои стороны различные правоохранительные структуры. Которые начали «воевать» уже не только против агитаторов того или иного кандидата, но и друг с другом, если слово «друг» здесь вообще применимо.

Несколько дней назад в Запорожье Государственное бюро расследований Украины и Служба Безопасности (СБУ) провело обыски у агитаторов Юлии Тимошенко, привычно заявив о «руке Москвы». В ответ в Сумах по «звонку пенсионерки-местной жительницы» полицейский наряд по сигналу о том, что «неустановленные лица» выдают в ее доме деньги за голосование в пользу одного из кандидатов, задержал двух граждан Украины из Киева и Никополя, оказавшихся членами предвыборного штаба Порошенко. Звонок пенсионерки действительно мог иметь место, потому что она не обнаружила себя в списках избирателей, и ей денег на этом основании не дали. Обиделась за гроши? Вполне вероятно. Помним же, что совсем недавно в Киеве участников митинга против проплаченных акций протеста тоже «кинули» на деньги, не заплатив за стояние на морозе, вопреки начальным договоренностям. Спустя всего несколько часов в отделение полиции, куда привезли неудачливых агитаторов за Порошенко, ворвалась бригада сотрудников прокуратуры и СБУ, которые возбудил уголовное дело на полицейских, участвовавших в задержании агитаторов. Полицейских обвинили в «превышении служебных полномочий», а в их кабинетах провели обыски, причем, без всяких решений суда и прочих необходимых бюрократических «мелочей».

Украинские политологи давно уже отмечали, что самые перспективные кандидаты-тяжеловесы, за исключением Зеленского, заручились поддержкой соответствующих силовых структур. На стороне Петра Порошенко выступают Генеральная прокуратура, Служба Безопасности Украины и уже упомянутое ГБР(У). Юлию Тимошенко поддерживает лишь одно из крупных ведомств, зато какое – Министерство внутренних дел под руководством Арсена Авакова. Последний, вернувшись из США, уже пообещал, что будет карать за применение административного ресурса, невзирая на лица. И, исходя из того, у кого этот админресурс имеется, понятно, про кого был этот толстый намек.

И в ситуации «развертывания в боевые порядки» силовых структур Украины глава МВД не заставил себя долго ждать.

- У нас есть несколько дел, которыми мы занимаемся по заявлению Тимошенко, они касаются «сеток» Порошенко (такое название уже получили на Незалежной технологии подкупа избирателей – прим. авт.), - - заявил Аваков в интервью еженедельнику «Зеркало недели» и анонсировал проведение обысков по делу о подкупе избирателей штабами нынешнего главы Украины. – Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков.

Причем, по словам министра ВД Украины, этот подкуп идет за счет бюджетных средств, поскольку проводится под предлогом выдачи социальной помощи.

- Только «сетка» агитаторов - 200 тыс. человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен - сейчас, 500 - потом и 1 тыс. гривен - премия, если кандидат выиграет, - раскрыл схему работы штабов Порошенко Аваков и пояснил, на эти цели выделено свыше 1,5 млрд. гривен, и схема должна дать Порошенко дополнительно 7-10% голосов, что позволит ему выйти во второй тур выборов. Причем, наибольшего эффекта от их работы ожидают в тех областях, где рейтинг Порошенко выглядит удручающе: в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях и областях Юго-Востока Украины.

Впрочем, Порошенко подстраховался на этот счет и с другой стороны. Его люди есть и в Центризбиркоме, и во всех региональных и территориальных избиркомах, а вот его соперники ничем подобным похвастать не могут. Так что, не исключен вариант, что главным станет, не кто как проголосует, а кто как подсчитает. Однако, это не исключает очередных захватывающих новостей со всех украинских предвыборных фронтов вплоть до конца марта.

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