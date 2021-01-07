Аваков начал борьбу за Харьков, объявив его «ментовским городом»

Вчера, 5 января, министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Харьков и собрал совещание руководителей своего ведомства в области, на котором заявил, что Харьков — «ментовский город», и что «никакие националисты, никакие бандюки, никакие, так сказать, боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править».«Харьков всегда был ментовский город, как говорили. Это говорилось..., что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие авторитеты не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам. Если кто-то будет соответствующим образом проявляться, или на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция», — послал сигналы Аваков, явно, не присутствующим на совещании.На его заявление сразу же отреагировал экс-мэр, бывший губернатор Харькова Михаил Добкин.