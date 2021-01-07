Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
В аграрной сверхдержаве снова закончился картофель
Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ ...
Главная / Украина

Аваков начал борьбу за Харьков, объявив его «ментовским городом»

07 января 2021, 01:50  •  25 • Украина

Вчера, 5 января, министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Харьков и собрал совещание руководителей своего ведомства в области, на котором заявил, что Харьков — «ментовский город», и что «никакие националисты, никакие бандюки, никакие, так сказать, боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править».

«Харьков всегда был ментовский город, как говорили. Это говорилось..., что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие авторитеты не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам. Если кто-то будет соответствующим образом проявляться, или на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция», — послал сигналы Аваков, явно, не присутствующим на совещании.

На его заявление сразу же отреагировал экс-мэр, бывший губернатор Харькова Михаил Добкин.


Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
06 января 2021, 16:40
Вместо Европы – на хутор. Потомкам казаков советуют есть сало и топить кизяками дома
06 января 2021, 18:30
Украинских солдат кормят российской картошкой
06 января 2021, 16:40
Зеленский и соросята объединились на теме свержения Порошенко
06 января 2021, 23:05
Неонацисты при попустительстве полиции атаковали посольство Израиля в Киеве
06 января 2021, 18:30
Убийцы и насильники из "Торнадо" готовы помочь Зеленскому бороться с Порошенко
06 января 2021, 18:30
«Израиль должен перестать сердиться на Гитлера за Холокост». Украинские радикалы готовят пикет под посольством
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 января 2021, 20:20
"Академик Черский" подошёл к участку "Северного потока - 2". Буде...
06 января 2021, 23:05
Неонацисты при попустительстве полиции атаковали посольство Израиля в Киеве
06 января 2021, 20:20
Виноваты русские: Американское обвинение в кибератаке грозит стать шуткой года
07 января 2021, 00:00
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит ...
07 января 2021, 00:00
Демократы захватили Конгресс. Судьбу США будет решать Камала Харрис
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2021, 01:25
Посыплется так, что про COVID забудем: Эксперты вскрыли банковскую ловушку
31 декабря 2020, 01:10
"Враг чётко показал, за кем надо идти": Опубликован "чёрный список" реальных борцов за Россию
01 января 2021, 17:30
"Фарш, Вова, назад не провернёшь": Призвавшего крымчан Зеленского заплевали
03 января 2021, 01:35
Москаль: Независимость оставила украинцев у разбитого корыта
02 января 2021, 11:50
Украина встречает 2021 года на пороге войны. Каких земель лишится Киев?
01 января 2021, 21:10
Последняя комедия с Зеленским грозит ему импичментом
03 января 2021, 01:35
"У них нет днища, понимаете?": На Украине раскопали могилу легендарного русского разведчика
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.