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Аваков: Интерпол пересмотрит запрос о задержании Мельничука

02 марта 2020, 19:30  •  27 • Украина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что генеральный секретариат Интерпола принял решение о пересмотре запроса России об объявлении в розыск и задержании в Греции экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
 
© РИА Новости
 

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД Украины.

«Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола на Украине было принято решение о пересмотре запроса России об объявлении в розыск и задержании Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст. 3 устава организации», — заявил Аваков.

Он также сообщил, что по «дипломатическим каналам идёт активная работа» для того, чтобы Мельничук «смог вернуться домой».

Ранее сообщалось, что консул Украины в греческих Салониках прибыл в полицейский участок, где находится Мельничук.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко прокомментировал задержание экс-командира батальона «Айдар».

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