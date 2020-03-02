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Аваков: Интерпол пересмотрит запрос о задержании Мельничука
02 марта 2020, 19:30 • 27 • Украина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что генеральный секретариат Интерпола принял решение о пересмотре запроса России об объявлении в розыск и задержании в Греции экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
© РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД Украины.
«Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола на Украине было принято решение о пересмотре запроса России об объявлении в розыск и задержании Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст. 3 устава организации», — заявил Аваков.
Он также сообщил, что по «дипломатическим каналам идёт активная работа» для того, чтобы Мельничук «смог вернуться домой».
Ранее сообщалось, что консул Украины в греческих Салониках прибыл в полицейский участок, где находится Мельничук.
Глава украинского МИД Вадим Пристайко прокомментировал задержание экс-командира батальона «Айдар».
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