Аваков: Интерпол пересмотрит запрос о задержании Мельничука

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что генеральный секретариат Интерпола принял решение о пересмотре запроса России об объявлении в розыск и задержании в Греции экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД Украины.

«Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола на Украине было принято решение о пересмотре запроса России об объявлении в розыск и задержании Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст. 3 устава организации», — заявил Аваков.

Он также сообщил, что по «дипломатическим каналам идёт активная работа» для того, чтобы Мельничук «смог вернуться домой».

Ранее сообщалось, что консул Украины в греческих Салониках прибыл в полицейский участок, где находится Мельничук.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко прокомментировал задержание экс-командира батальона «Айдар».