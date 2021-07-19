Аваков – новый президент Украины?

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Катастрофическая экономическая ситуация грозит народным бунтом

На Украине появился новоиспеченный министр внутренних дел. На эту должность вместо Арсена Авакова назначен глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Зеленский его поздравил и признался, что очень хотел, чтобы тот возглавил МВД, поскольку хочет доверять своим министрам и руководителям правоохранительных органов. Из этого следует, что Аваков его доверием не пользовался. Голосование в Раде Аваков демонстративно проигнорировал, давая понять, что депутаты – пешки в чужой игре.

Уход Авакова, занимавшего должность 2694 дня, был предсказуем, Зе-команда давно точила на него зубы и несколько раз пыталась от него избавиться. Министр легко отбивался, поскольку курировал националистов всех мастей, но после встречи с новым временным поверенным в делах США на Украине Джорджем Кентом, с которым Аваков был хорошо знаком, якобы передумал и сам подал в отставку.

Аваков куда более серьезный политик, нежели Зеленский. Компромисса между Зеленским и Аваковым насчет увольнения последнего, как пишут украинские СМИ, не было. Аваков был и остается политическим тяжеловесом. Оставаясь в тени, он существенно влияет на политическую ситуацию внутри страны.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что Аваков ушел в отставку, не желая «встать полностью в кильватер Зеленского и безропотно зачищать силовым образом все косяки его власти».

Частично Кочетков прав. Зеленский, пришедший к власти на волне всеобщей нелюбви к Порошенко, за время своего президентства превратился в его худшую копию. Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, 52,7% респондентов не одобряют деятельность Зеленского, а 64% считают, что он ведет страну не в том направлении. Социологический опрос центра Socis показал, что 62,4% граждан считают, что в целом события в стране развиваются в неверном направлении, а больше половины заявили, что их уровень жизни упал во время президентства Зеленского.

В конце июня международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute) провел опрос: 57,5% опрошенных посчитали, что председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук невиновен в том, в чем его обвиняют, а 64,5% пришли к выводу, что Зе-команда пытается отвлечь внимание от проблем, которые она не в состоянии решить.

Проблем, созданных за время правления Зеленского, действительно хватает. Оставим за скобками тотальное ущемление русского языка, переподчинение украинского правосудия западным кураторам, старт распродажи украинского чернозема. Зе-команда умудрилась ещё загнать в тупик лучшую в СССР украинскую энергетику: в середине лета страну может накрыть волна веерных отключений тока, чего раньше никогда не было. Из-за отсутствия топлива и аварийных ремонтов на ТЭС и ТЭЦ не работает 24 энергоблока. По мнению экспертов, это означает, что осенью электроэнергия подорожает с нынешних 1,68 до 2,5 грн. за киловатт.

По словам заведующей отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. Птухи Ирины Курило, «Украина в тройке стран с самой высокой убылью населения». По ее словам, показатель рождаемости на Украине самый низкий среди стран Европы (на 10 женщин рождается 12 детей, а в 2012 году было 15).

Согласно данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), на Украине недоедают почти 10 млн. человек, а острую нехватку пищи испытывают 1,1 млн. украинцев.

Из 3343 предприятий, находящихся в государственной собственности, всего 947 прибыльные (28% от общего количества). Оптовые цены производителей промышленной продукции в июне 2021 года в сравнении с июнем прошлого года выросли на 39,1%, а пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 29,8%.

Долги населения за коммунальные услуги достигли 69 млрд. грн. Да ещё Зе-команда преподнесла украинцам такой сюрприз: начиная с 6 июля, украинские банки по требованию государственных и частных исполнителей без каких-либо судебных постановлений могут автоматически списывать со счетов украинцев долги, включая пенсию. Ранее эта практика распространялась только на долги по алиментам.

Получателям субсидий тоже не поздоровится: Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабмина, согласно которому проверяющие будут ходить по домам, изучая, как живут те, кто претендует на бюджетные деньги или их получает. По словам главы адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислава Кравца, «люди будут вынуждены договариваться с инспекторами, лишь бы по их наводке у семьи не забрали субсидию или пособие».

Катастрофическая экономическая ситуация грозит народным бунтом.

Зеленский встретился с Меркель и вернулся в Киев удрученным. Внештатный советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что эта встреча, состоявшаяся 12 июля, оказалась безрезультатной – стороны не пришли к взаимопониманию по вопросам «Северного потока – 2» и «формулы Штайнмайера», а Меркель «немного сдала украинские интересы в пользу России».

Подставил подножку и МВФ. В ответ на заявление Киева, что требования Международного валютного фонда выполнены (предоставлено международным экспертам право формировать состав Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей), надеяться на получение второго транша из общей суммы в $5 млрд. не стоит. По словам представителя МВФ Джерри Райса, Украине «необходимо больше прогресса в других секторах».

Аваков не уйдёт из политики. Ему на выбор предлагают кресло мэра Харькова или должность вице–премьера, но он отмалчивается. Ему некуда торопиться, контроль над МВД он сохранил.

Для американцев раскрутить Авакова несложно. Он считает себя «русскоязычным украинским националистом» и недоумевает, почему «украинцы должны отказываться от языка Гоголя, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей». Аваков утверждает, что государственным языком может быть только украинский, однако «русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки – часть богатой украинской культурной ауры». Аваков прямо встал в оппозицию Зе-команде, утверждая, что на русском языке говорят и понимают его около 300 миллионов людей в мире, из которых только половина живет в Российской Федерации.

Насколько искренен, сказать сложно. Все украинские президенты, начиная с Кучмы, врали: во время выборов ратовали за двуязычие, а после прихода к власти забывали о своих обещаниях. Этот старый фокус может и не сработать, но когда под рукой Авакова прикормленные радикалы, готовые закрыть глаза на предвыборные выкрутасы вождя, что мешает ему при поддержке Вашингтона досрочно стать президентом Украины?

Владимир Пойманов

Фото: Глеб Гаранич/Reuters

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