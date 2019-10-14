Aurus в конном строю: Путина встречают в Саудовской Аравии с размахом и восточным колоритом

Российский лидер Владимир Путин прилетел в Эр-Рияд сегодня, 14 октября. Отметим, последний раз президент РФ посещал королевство 12 лет назад. Это было в феврале 2007 года. А два года назад саудовский король приезжал в Россию.

Встречают российского лидера с восточным колоритом: президентский Aurus передвигается по городу в конном строю. Почётный караул во дворце короля Саудовской Аравии вооружён чёрными пистолетами.

Отмечается, что Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета - это самый крупный из соколов. Он занесён в Красные книги Российской Федерации и Севера Дальнего Востока России.

Отметим, что официальная встреча начнётся с торжественной церемонии приёма, затем пройдут российско-саудовские переговоры и последующее подписание документов.