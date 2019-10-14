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Aurus в конном строю: Путина встречают в Саудовской Аравии с размахом и восточным колоритом

14 октября 2019, 18:54  •  209 • Политика
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию. Его встречают с размахом и восточным колоритом. Президентский Aurus передвигался по городу в конном строю.
Российский лидер Владимир Путин прилетел в Эр-Рияд сегодня, 14 октября. Отметим, последний раз президент РФ посещал королевство 12 лет назад. Это было в феврале 2007 года. А два года назад саудовский король приезжал в Россию.
Встречают российского лидера с восточным колоритом: президентский Aurus передвигается по городу в конном строю. Почётный караул во дворце короля Саудовской Аравии вооружён чёрными пистолетами.
Отмечается, что Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета - это самый крупный из соколов. Он занесён в Красные книги Российской Федерации и Севера Дальнего Востока России.
Отметим, что официальная встреча начнётся с торжественной церемонии приёма, затем пройдут российско-саудовские переговоры и последующее подписание документов.

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