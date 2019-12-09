«Аурус» Путина против «рено» Зеленского

Приезд участников саммита в «нормандском формате» к Елисейскому дворцу начался с колоссальной свалки журналистов на входе. Французские организаторы не придумали ничего лучше, чем пропускать прессу сразу четырех стран через один узкий вход, и за час до съезда лидеров у дворца стояла толпа из пары сотен человек. Увидев, что они не успевают всех пропустить до подъезда первого кортежа, организаторы просто захлопнули ворота, сочтя, что это успешное решение проблемы.

Первой во двор Елисейского дворца въехала Ангела Меркель. Вообще-то протоколом предусматривался проход вдоль строя почетного караула, но для канцлера Германии, которая в последнее время даже гимны других стран во время официальных встреч слушает сидя, сделали исключение. Ее «мерседес» подкатил прямо к крыльцу, где Меркель уже встречал Макрон.

Первой во двор Елисейского дворца въехала Ангела МеркельФото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры в «нормандском формате» не проходили так давно, что президентствующий уже два с половиной года Макрон ни разу в них не участвовал. Поэтому рукопожатие президентов Франции и Украины можно было назвать встречей дебютантов. Владимир Зеленский в отличие от Путина и Меркель довольствовался предложенным организаторами саммита «рено», и прошел во дворец, не реагируя на крики журналистов. Хотя у него хотели узнать и его планы на День Победы — приедет ли он в Москву? - и на сегодняшний день — что он посчитал бы успехом?

Владимир Путин приехал на встречу последним, его «аурус» с московскими номерами не без труда протиснулся в узкие ворота дворца. Президент России поприветствовал встречающих его гвардейцев, за руку поздоровался с офицером, обнялся с Макроном и прошел внутрь.

Владимир Путин приехал на встречу последним, его «аурус» с московскими номерами не без труда протиснулся в узкие ворота дворцаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Тем временем неподалеку от Елисейского дворца пытались привлечь к себе внимание антироссийскими выкриками активистки «ФЕМЕН», но французская полиция их энтузиазм не оценила. Девушек быстро переместили в участок.

Все, что происходило за стенами дворца, было недоступно для журналистов. За закрытыми дверями прошла сначала встреча Путина с Ангелой Меркель, затем — с Эммануэлем Макроном. Набившиеся в пресс-центр журналисты питались в основном слухами, доносившимися из официальных делегаций. Самый горячий был, что украинская сторона попросила изменить расписание и провести встречу Путина с Зеленским до начала «нормандского формата». То есть сокращалось и ее время, и в целом менялась повестка.

Зеленский попытался сесть на место Путина Владимир Зеленский в отличие от Путина и Меркель довольствовался предложенным организаторами саммита «рено»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, наибольший ажиотаж саммит в Париже вызвал именно у украинской прессы, представителей которой в пресс-центре было чуть ли не половина.

В зале Мюрата организаторы подготовили места — Путина посадили напротив Зеленского, по левую руку от президента России посадили Меркель, а справа — Макрона. Хотели они того или нет, но в точности повторили рассадку предыдущих встреч.