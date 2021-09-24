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AUKUS против Китая и Европы

24 сентября 2021, 15:40  •  119 • Война
Призывы отказаться от «ментальности эпохи холодной войны» повисают в воздухе
Недавнее учреждение военно-политического партнёрства AUKUS в составе США, Великобритании и Австралии вызвало негативную реакцию в Китае и в ряде европейских стран.
«Китай против партнерства AUKUS, поскольку оно нарушает международные договоренности о нераспространении ядерного оружия»,
– говорится в заявлении МИД КНР. В Пекине уверены, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, призывают участников альянса отказаться от «ментальности эпохи холодной войны» и «узколобых геополитических концепций».
Можно предположить, что этот призыв, как и другие подобные, повиснет в воздухе, а военная напряжённость в Азии только усилится.
22 сентября, выступая на видеоконференции, организованной фондом Дж. Буша-старшего и центром Джимми Картера, посол КНР в США Цинь Ган высказывался вполне определённо:
«Сотрудничество по ядерным подлодкам между США, Великобританией и Австралией лишь ускорит гонку вооружений. Оно подрывает региональный мир и стабильность и пренебрегает международными усилиями по нераспространению [ядерного оружия]. Это чрезвычайно безответственно».
По словам дипломата, «вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе должны совместно решаться» расположенными там странами.
Недовольны и в Европе. Внешнеполитический советник уходящей с поста германского канцлера Ангелы Меркель Кристоф Хойсген в интервью Financial Times охарактеризовал создание AUKUS как «оскорбление партнеров по НАТО» и пожаловался, что нынешний хозяин Белого дома ведёт себя с союзниками аналогично тому, как это делал его эксцентричный предшественник.
Господин Хойсген проводит параллели между учреждением AUKUS и решением администрации Байдена уйти из Афганистана. В обоих случаях, сетует дипломат,
«поведение США не соответствовало ожиданиям со стороны новой американской администрации, пришедшей к власти с обещанием тесно сотрудничать с союзниками».
Прагматичные мотивы американцев, связанные с необходимостью сокращения расходов на интервенцию, по мнению советника фрау Меркель, не оправдывают «вывод войск… без согласования с союзниками».
Непонятно, однако, на кого эти сетования рассчитаны. Выступая 22 сентября в сенате, министр обороны Франции Флоранс Парли предостерегла от опрометчивых решений:
«Какие выводы могут быть сделаны в связи с разрывом контракта [стоимостью более 50 млрд. евро. – Ред.] на поставки подлодок? Следует ли выйти из НАТО, хлопнув дверью? Не думаю, что следует сделать такой шаг».
В Париже и Берлине могут делать раздражённое лицо сколь угодно долго и артистично, но в конечном итоге будут вынуждены приспосабливаться к реальности, которая формируется не ими.
По сообщениям информационных агентств
Фото: AsiaNews

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