|
Аукнулись раскольники: Против Порошенко возбуждено уголовное дело за экстремизм
19 июня 2020, 00:00 • 78 • Политика
Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело по экстремистской статье. Пришло время, когда политику аукнулись раскольники.
Сегодня перед заседанием Печерского районного суда Киева Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела. Статья экстремистская - разжигание межрелигиозной розни. Причиной послужил незаконный "томос об автокефалии" и создание раскольнической лжецеркви - ПЦУ.
"Оказывается, они открыли против меня ещё одно дело", - заявил экс-президент в суде.
"Называется оно дословно - я ничего не выдумываю - "За разжигание межрелигиозной вражды путём получения томоса и создания Православной церкви Украины", - рассказал он.
Напомним, после создания Порошенко псевдорелигиозного образования, названного "ПЦУ", по Украине прокатилась серия погромов православных церквей. К сожалению, по сей день ситуация в этом вопросе не стабилизировалась. Кроме того, и так расколотое преступным правительством украинское общество разделилось ещё больше.
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 июня 2020, 02:00
|
18 июня 2020, 01:00
|
15 июня 2020, 12:00
|
16 июня 2020, 19:00
|
16 июня 2020, 09:00
|
14 июня 2020, 19:00
|
17 июня 2020, 06:00