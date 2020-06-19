Аукнулись раскольники: Против Порошенко возбуждено уголовное дело за экстремизм

Сегодня перед заседанием Печерского районного суда Киева Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела. Статья экстремистская - разжигание межрелигиозной розни. Причиной послужил незаконный "томос об автокефалии" и создание раскольнической лжецеркви - ПЦУ.

"Оказывается, они открыли против меня ещё одно дело", - заявил экс-президент в суде.

"Называется оно дословно - я ничего не выдумываю - "За разжигание межрелигиозной вражды путём получения томоса и создания Православной церкви Украины", - рассказал он.

Напомним, после создания Порошенко псевдорелигиозного образования, названного "ПЦУ", по Украине прокатилась серия погромов православных церквей. К сожалению, по сей день ситуация в этом вопросе не стабилизировалась. Кроме того, и так расколотое преступным правительством украинское общество разделилось ещё больше.