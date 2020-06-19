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Аукнулись раскольники: Против Порошенко возбуждено уголовное дело за экстремизм

19 июня 2020, 00:00  •  78 • Политика
Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело по экстремистской статье. Пришло время, когда политику аукнулись раскольники.
Сегодня перед заседанием Печерского районного суда Киева Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела. Статья экстремистская - разжигание межрелигиозной розни. Причиной послужил незаконный "томос об автокефалии" и создание раскольнической лжецеркви - ПЦУ.
"Оказывается, они открыли против меня ещё одно дело", - заявил экс-президент в суде.
"Называется оно дословно - я ничего не выдумываю - "За разжигание межрелигиозной вражды путём получения томоса и создания Православной церкви Украины", - рассказал он.
Напомним, после создания Порошенко псевдорелигиозного образования, названного "ПЦУ", по Украине прокатилась серия погромов православных церквей. К сожалению, по сей день ситуация в этом вопросе не стабилизировалась. Кроме того, и так расколотое преступным правительством украинское общество разделилось ещё больше.

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