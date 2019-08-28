Auf Wiedersehen: Коломойский перешел на немецкий, заговорив о прощании с Зеленским

В интервью для украинского портала "Цензор.нет" олигарх Игорь Коломойский отметил, что эффективность работы лидера Незалежной Владимира Зеленского надо оценивать с точки зрения количества украинцев, которые вернутся в страну.

"Мы стартуем сейчас с 35 млн жителей в стране, - сказал олигарх. - Возвращение людей на родину— это его KPI, показатель эффективности".

Если вернутся три млн граждан за срок президентства Зеленского, то тогда его можно будет избрать на второй срок.

"А если будет 35, то auf Wiedersehen", - перешел на немецкий Коломойский.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько тысяч украинцев пытаются уехать в Европу на заработки. Некоторые чиновники Незалежной бьют тревогу, отмечая, что это серьезная проблема, а некоторые видят в этом "здоровую экономику".